Evonik hat im Geschäftsjahr 2025 seine Prognose für den operativen Gewinn erreicht und zugleich den Ausblick für das laufende Jahr bestätigt. Die nun vorgelegten endgültigen Zahlen entsprechen weitgehend den bereits am 5. Februar veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen. Demnach erzielte der Chemiekonzern ein bereinigtes EBITDA von 1,87 Milliarden Euro.Damit lag das Unternehmen nahe an der zuvor in Aussicht gestellten Marke von rund 1,9 Milliarden Euro. Für das Jahr 2026 rechnet Evonik weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
