ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 48 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2026 werde für den Chemiekonzern wieder ein Jahr ohne operatives Ergebniswachstum, schrieb Geoff Haire am Dienstagabend. Mit seiner Prognose liegt er 4 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000BASF111
© 2026 dpa-AFX-Analyser