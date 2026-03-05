© Foto: OpenAIModerna einigt sich auf eine 950 Millionen US-Dollar-Zahlung, aber eine weitere Variable könnte 1,3 Milliarden US-Dollar kosten. Die Aktie steigt am Mittwoch um 8,5 Prozent!Moderna legt den Streit mit der Arbutus Biopharma Corporation und der Genevant Sciences GmbH bei, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgegeben hat. Demnach hat das Unternehmen mit beiden Parteien eine Einigung erzielt, wie Marketscreener berichtet. Eine einmalige Zahlung von 950 Millionen US-Dollar im dritten Quartal, ohne zukünftige Lizenzgebühren, wird demnach für das Unternehmen fällig. Damit werden auch alle weltweiten Rechtsstreitigkeiten beendet. Jedoch wird Moderna beim Bundesgericht Berufung einlegen und …Den vollständigen Artikel lesen
