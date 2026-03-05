DJ PTA-News: Zumtobel Group AG: Zumtobel Group legt Neunmonatszahlen vor

• Konzernumsatz mit -6,4 % auf 775 Mio. Euro rückläufig • Bereinigtes EBIT beträgt 32,2 Mio. Euro (Vorjahr: 41,0 Mio. Euro) • Bereinigte EBIT-Marge liegt bei 4,2 % (Vorjahr: 4,9 %) • Positives Periodenergebnis von 9,0 Mio. Euro (Vorjahr: 13,0 Mio. Euro) • Ausblick konkretisiert: Bereinigte EBIT-Marge nun zwischen 2,5 % und 4 % (statt bislang: 1-4 %)

Die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2025/26 waren weiterhin von einem herausfordernden konjunkturellen Umfeld geprägt. In nahezu allen für die Zumtobel Group relevanten Regionen blieb die Nachfrage hinter Vorjahresniveau. Insbesondere die anhaltende Schwäche im Nichtwohnbausektor sowie verzögerte Investitionsentscheidungen belasteten die Geschäftsentwicklung. Vor diesem Hintergrund verzeichnete das Unternehmen in Q1-Q3 2025/26 einen Umsatzrückgang von -6,4 % auf 775,0 Mio. Euro.

Das Lighting Segment erzielte in den ersten drei Quartalen einen Umsatz von 618,6 Mio. Euro und lag damit um -5,1 % unter dem Vorjahreswert (652,0 Mio. Euro). Positive Impulse aus Teilen von Amerika & MEA sowie aus Süd- und Osteuropa konnten die insgesamt gedämpfte Nachfrage nicht kompensieren. Die anhaltend schwache Industriekonjunktur wirkte sich auf das Components Segment negativ aus. Der Umsatz sank um -11,7 % auf 200,0 Mio. Euro (Vorjahr: 226,6 Mio. Euro). Dennoch hat sich der Negativtrend im dritten Quartal leicht abgeschwächt - der Rückgang fiel geringer aus als noch im ersten Halbjahr (Lighting Segment: -6,0 %, Components Segment: -12,3 %).

Im Berichtszeitraum gingen sowohl Material- als auch Personalkosten zurück. Die bereinigten Entwicklungsaufwendungen sanken um 1,7 Mio. Euro auf 50,9 Mio. Euro (Vorjahr: 52,6 Mio. Euro). Dadurch verbesserte sich die bereinigte Bruttoergebnismarge auf 37,3 % (Vorjahr: 36,8 %). Auch die bereinigten Vertriebs- und Verwaltungskosten einschließlich Forschung verbesserten sich auf -256,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresniveau (-263,9 Mio. Euro).

"Unser Effizienzprogramm zeigt bereits erste Wirkung: Durch die konsequente Umsetzung stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig und optimieren unsere Kostenbasis strukturell", so Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group.

Das bereinigte EBIT der Zumtobel Group belief sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 auf 32,2 Mio. Euro (Vorjahr: 41,0 Mio. Euro), was einer bereinigten EBIT-Marge von 4,2 % (Vorjahr: 4,9 %) entspricht. Der leichte Margenrückgang resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Umsatzrückgänge im Components Segment nicht durch Kostensenkungen kompensiert werden konnten. Differenziert nach Segmenten zeigt sich ein positives Bild im Lighting Segment: Trotz rückläufiger Umsätze stieg das bereinigte EBIT leicht auf 41,0 Mio. Euro (Vorjahr: 39,9 Mio. Euro) - Einsparungen bei Material- und Fixkosten sowie Effizienzmaßnahmen wirkten stabilisierend und führten zu einer Verbesserung der Profitabilität. Im Components Segment verringerte sich das bereinigte EBIT als Folge der herausfordernden Marktsituation auf 5,0 Mio. Euro (Vorjahr: 13,3 Mio. Euro).

Negative Sondereffekte belasten das Ergebnis In Q1-Q3 2025/26 wurden negative Sondereffekte in Höhe von -12,7 Mio. Euro ausgewiesen. Diese beinhalten im Wesentlichen Restrukturierungskosten für die Schließung des US-Produktionsstandorts in Highland (-5,3 Mio. Euro) sowie für das Effizienzprogramm (-1,7 Mio. Euro). Darüber hinaus umfassen die verbuchten Sondereffekte die Abschreibung des Firmenwerts der ZGE Components (-2,0 Mio. Euro), Wertminderungen aktivierter Entwicklungsprojekte (-2,7 Mio. Euro) sowie eine vom portugiesischen Staat erhaltene Investitionsprämie (1,4 Mio. Euro). Das EBIT der Zumtobel Group sank auf 19,5 Mio. Euro (Vorjahr: 27,8 Mio. Euro). Die EBIT-Marge betrug 2,5 % (Vorjahr: 3,4 %).

Positives Ergebnis Das Finanzergebnis betrug im Berichtszeitraum -9,5 Mio. Euro (Vorjahr: -13,3 Mio. Euro). Vor Ertragsteuern erzielte die Zumtobel Group im Berichtszeitraum ein Ergebnis von 10,0 Mio. Euro (Vorjahr: 14,5 Mio. Euro). Nach Steuern ergibt sich ein Periodenergebnis von 9,0 Mio. Euro (Vorjahr: 13,0 Mio. Euro), was einem unverwässerten Ergebnis je Aktie von 0,22 Euro entspricht.

Stärkung der Marktpräsenz auf internationalen Leitmessen Die Zumtobel Group bereitet sich auf drei bedeutende internationale Auftritte vor: die EuroShop 2026 in Düsseldorf, die Data Centre World 2026 in London sowie die Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik, die Light + Building 2026 in Frankfurt am Main. Mit diesen Messebeteiligungen schärft das Unternehmen seine Position in margenstarken Segmenten wie Retail, Data Center, Smart Buildings und urbaner Infrastruktur und präsentiert nachhaltige, energieeffiziente Lichtlösungen als zentrale Werttreiber für Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen.

"Im Mittelpunkt der Messeauftritte steht der Anspruch der Zumtobel Group, regulatorische Impulse wie die kommenden EU-Effizienzvorgaben in konkretes, profitables Wachstum zu überführen, globale Kundenbeziehungen auszubauen und zu vertiefen und die Position als nachhaltiger Lösungsanbieter mit skalierbarem Geschäftsmodell konsequent zu stärken", bestätigt Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group.

Ausblick konkretisiert Das Marktumfeld bleibt anspruchsvoll. Die wirtschaftliche Entwicklung in den Kernmärkten ist schwer einschätzbar, die geopolitische Lage bleibt angespannt. Ein verschärfter Wettbewerb infolge der US-Zollpolitik sowie verzögerte Investitionsentscheidungen bei Kunden - insbesondere im Neubausegment - könnten das Umsatzniveau weiter drücken. Demgegenüber bieten regulatorische Initiativen auf EU-Ebene und in Deutschland sowie die konsequente Umsetzung von Effizienz- und Stabilitätsmaßnahmen Chancen, welche zukünftig den Sektor stärken und zu einem Aufschwung beitragen können.

Dies macht es schwierig, die wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2025/26 vorauszusagen. Vor diesem Hintergrund und mit Hinweis auf die genannten Unwägbarkeiten erwartet der Vorstand der Zumtobel Group für das Geschäftsjahr 2025/26 weiterhin einen Umsatzrückgang im einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr. Während bislang eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 1 % und 4 % erwartet wurde, konkretisiert der Vorstand die Prognose nun aber auf 2,5 bis 4 %.

