PTA-AFR: Zumtobel Group AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

DJ PTA-AFR: Zumtobel Group AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Zumtobel Group AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Dornbirn (pta000/05.03.2026/07:30 UTC+1) - Zumtobel Group AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht 2025/2026 (Q3) Internet-Veröffentlichung: https://z.lighting/de/group/investor-relations/finanzinformationen/ Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Zumtobel Group AG 
           Höchster Straße 8 
           6850 Dornbirn 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Eric Schmiedchen 
Tel.:         +43 5572 509 1125 
E-Mail:        eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com 
Website:       z.lighting 
ISIN(s):       AT0000837307 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772692200641 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)

© 2026 Dow Jones News
