Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 05


5 March 2026

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 2 March 2026 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through J.P Morgan Securities plc ( JPMS plc) for cancellation at an average price of 2658.9142 pence per share:

Date of purchase:

4 March 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

55,816

Lowest price paid per share (GBp):

2590.0000

Highest price paid per share (GBp):

2720.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

2658.9142

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 55,664,842. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 55,664,842. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Future purchases made by the Company pursuant to the Share Buyback Programme will be announced by no later than the end of the 7th daily market session following the date of execution of such purchases, in accordance with UKLR 9.6.6.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

2658.3584

27,964

BATS Trading Europe

2658.7634

20,285

Chi-X Europe

2660.7872

5,145

Turquoise

2662.6156

2,422

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by JPMS plc on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


