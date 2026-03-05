Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, March 05
5 March 2026
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 2 March 2026 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through J.P Morgan Securities plc ( JPMS plc) for cancellation at an average price of 2658.9142 pence per share:
Date of purchase:
4 March 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
55,816
Lowest price paid per share (GBp):
2590.0000
Highest price paid per share (GBp):
2720.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
2658.9142
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 55,664,842. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 55,664,842. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Future purchases made by the Company pursuant to the Share Buyback Programme will be announced by no later than the end of the 7th daily market session following the date of execution of such purchases, in accordance with UKLR 9.6.6.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
2658.3584
27,964
BATS Trading Europe
2658.7634
20,285
Chi-X Europe
2660.7872
5,145
Turquoise
2662.6156
2,422
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by JPMS plc on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
