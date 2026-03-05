Neue Hoffnung im Glyphosat-Komplex hat der Bayer-Aktie am Mittwoch etwas Auftrieb verliehen. Ein Gericht in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri hat den von Bayer Mitte Februar angekündigten Sammelvergleich mit Klägern zunächst vorläufig gebilligt. Der Konzern sieht darin einen wichtigen ersten Schritt auf dem Weg zur Umsetzung der geplanten Einigung.An der Börse sorgte die Nachricht für eine gewisse Stabilisierung. Die Aktie stand zuvor wegen eines verhaltenen Ausblicks für das laufende Jahr deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
