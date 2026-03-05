Die Puma-Aktie legt am Donnerstag deutlich zu und gewinnt rund sechs Prozent. Auslöser für den Kurssprung ist der Einstieg des britischen Milliardärs und Investors Michael Ashley beim Sportartikelhersteller, der mit seinem Anteil damit zweitgrößter Aktionär des Konzerns wäre.Michael Ashley hat einen Anteil von rund 5,8 Prozent an Puma aufgebaut. Der Großteil dieser Beteiligung wurde über Derivate konstruiert. Mit dieser Beteiligung würde Ashley auf einen Schlag zu einem der größten Anteilseigner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
