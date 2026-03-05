Bei GFT Technologies, einem global agierenden Technologie- und Beratungsdienstleister, wurde der Einstiegskurs strategisch zweimal nach unten angepasst, am 26. Februar ist der Einstieg nahe am Tief der Abwärtsbewegung gelungen. Der Lohn für dieses geschickte Manöver ließ nicht lange auf sich warten: Bereits nach zwei Handelstagen erzielte das empfohlene Hebel-Zertifikat einen sensationellen Gewinn von bis zu 93 Prozent. Am heutigen Donnerstag zeigt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.