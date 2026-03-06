The following instruments on XETRA do have their first trading 06.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.03.2026
Aktien
1 CA3027351053 Fab-Form Industries Ltd.
2 HK0411006957 Lam Soon [Hong Kong] Ltd.
3 CA55376A8757 M Split Corp.
4 SE0000118952 NCC AB
5 US60365F1093 MiniMed Group Inc.
6 AU0000445173 EMC Gold Corp. CDIS
7 CA83058E1060 Skeleton Coast Uranium Corp.
8 US88165K2006 Tevogen Bio Holdings Inc.
Anleihen/ETF
1 AU3CB0332203 CPPIB Capital Inc.
2 DE000HEL0UT0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
3 DE000HEL0S65 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
4 DE000HEL0S57 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
5 DE000NRW0QG9 Nordrhein-Westfalen, Land
6 DE000NRW0SG5 Nordrhein-Westfalen, Land
7 XS3243825851 Sasa Polyester Sanayi A.S.
8 AT0000A3T279 Österreich, Republik
9 IE0003XW12I8 Drone UCITS ETF
© 2026 Xetra Newsboard