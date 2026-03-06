Softwareaktien im Aufwind | Marvell: Starke Zahlen, Zealand: Einbruch & Infineon: Abstufung
|Aktuelle Nachrichten
|12:24
|Aktien Frankfurt: Dax gibt am Ende einer tiefroten Woche leicht nach
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende einer sehr schwachen Woche hat sich der Dax mit einer Stabilisierung schwergetan. Der deutsche Leitindex büßte anfängliche Gewinne von fast einem Prozent komplett ein...
|11:54
|Softwareaktien im Aufwind | Marvell: Starke Zahlen, Zealand: Einbruch & Infineon: Abstufung
|Softwareaktien im Aufwind | Marvell: Starke Zahlen, Zealand: Einbruch & Infineon: Abstufun
|11:32
|AKTIEN IM FOKUS: Infineon nach UBS-Abstufung am Dax-Ende - Marvell-Kurssprung
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine aufgegebene Kaufempfehlung der UBS hat am Freitag die Aktien von Infineon belastet. Nachdem sie Ende Februar über der 48-Euro-Marke ein Hoch seit 25 Jahren markiert hatten...
|11:30
|Infineon-Aktie: Schockmeldung - droht der komplette Absturz?
|11:14
|INFINEON TECHNOLOGIES AG stürzt ab - Jetzt kracht's richtig!
|INFINEON TECHNOLOGIES AG
|40,455
|-4,36 %
|MARVELL TECHNOLOGY INC
|73,79
|+13,12 %