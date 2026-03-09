US-Finanzierung steht!: SAFE-Deal in den USA fixiert - Volle Finanzierung für 100-Mio.-Liter-Werk in Chicago steht

Anzeige / Werbung

Die Planethic Group AG hat das Risiko eines jungen Food-Tech-Unternehmens durch feste Abnahmeverträge und ein Weltklasse-Netzwerk weitgehend eliminiert, wird aber noch zu "Krisen-Preisen" gehandelt.

Liebe Leserinnen und Leser,

während die Weltmärkte durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten in Atem gehalten werden, schreibt ein deutsches Unternehmen im Hintergrund die Geschichte der globalen Ernährungswende neu. Die Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED) (ehemals Veganz Group) setzt zum großen Sprung über den Atlantik an - und die Weichen stehen jetzt auf massive Expansion!

Der "American Dream" wird flüssig - und patentiert!

Die Tinte ist trocken: Planethic hat - wie das Unternehmen heute vermeldet hat - die Finanzierung für die erste eigene Mililk-Produktionsanlage in den USA erfolgreich unter Dach und Fach gebracht. In Zusammenarbeit mit einem etablierten nordamerikanischen FoodTech-Investor wurde eine SAFE-Finanzierung (Simple Agreement for Future Equity) abgeschlossen. Eine SAFE-Finanzierung ist eine einfache Form der Finanzierung. Anleger geben dem Unternehmen heute Geld - bekommen dafür aber nicht sofort Aktien.

Stattdessen erhalten sie einen Vertrag, der ihnen das Recht auf Aktien oder eine Beteiligung in Form von Eigenkapital in der Zukunft gibt.) Diese Finanzierung ermöglicht nicht nur den Markteintritt in den USA, sondern sichert diesen auch finanziell komplett ab.

Das bedeutet für Sie als Anleger:

Volle Kraft voraus: Die Anfangsinvestitionen und die gesamte Anlaufphase der neuen Fabrik in Chicago sind durch das frische Kapital gedeckt.

Die Anfangsinvestitionen und die gesamte Anlaufphase der neuen Fabrik in Chicago sind durch das frische Kapital gedeckt. Gigantische Kapazitäten: Geplant ist eine Anlage, die jährlich 100 Millionen Liter produziert. Nach branchenüblichen Annahmen lässt sich der Umsatz in diesem Segment konservativ mit rund einem US-Dollar pro Liter ansetzen . Damit steht möglicherweise ein Umsatzpotenzial von rund 100 Millionen US-Dollar im Raum . Das ist Skalierung in einer neuen Dimension!

Geplant ist eine Anlage, die jährlich produziert. Nach . Damit steht möglicherweise ein . Das ist Skalierung in einer neuen Dimension! Umsatzgarantie inklusive: Der US-Getränkeriese Jindilli Beverages hat bereits zugeschlagen und sich vertraglich zur Abnahme von mindestens 60 Millionen Litern in den ersten zwei Jahren verpflichtet. Ein Vertrauensbeweis, der die Marktrelevanz unterstreicht.

Mit einem möglichen Umsatzvolumen von rund 100 Millionen US-Dollar pro Jahr und einer bereits vertraglich fixierten Abnahme von 60 Millionen Litern durch Jindilli Beverages könnte Mililk damit in Nordamerika direkt in der Champions League der FoodTech-Skalierung durchstarten.

Vergessen Sie die alte Veganz - hier entsteht der Food-Tech-Gigant Planethic

Wer bei der Aktie noch an klassische Supermarktregale denkt, verpasst die eigentliche Story. Die Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED) hat das alte Modell hinter sich gelassen und transformiert sich radikal zum industriellen Plattform-Anbieter. Statt nur auf den mühsamen Einzelverkauf zu gucken, setzt das Unternehmen heute auf skalierbare Systemlösungen wie Mililk und OrbiFarm. Das Ziel: Strukturelle Ineffizienzen in der globalen Lieferkette beheben und dort Gewinne abschöpfen, wo die großen Volumina fließen. Für den Kapitalmarkt ist diese fundamentale Neuausrichtung noch ein unentdeckter Schatz, der eine massive Neubewertung rechtfertigt.

Die Logistik-Falle: Warum herkömmliche Milchalternativen am Limit sind

Milch ist ein logistischer Albtraum. Ob tierischen Ursprungs oder auf Pflanzenbasis: Sie ist temperaturkritisch, extrem begrenzt haltbar und zu 90% pures Wasser. Wer Milch transportiert, transportiert vor allem schweres, teures Volumen in einer lückenlosen Kühlkette, die enorme Mengen an Energie und Infrastruktur verschlingt.

Branchenstudien belegen: In Europa und Nordamerika entfällt der Großteil der Gesamtkosten eines Liters Milch nicht auf die Produktion, sondern auf Lagerung, Kühlung, Transport und Verluste durch Verderb. Hafer-, Mandel- oder Sojadrinks lösen dieses Problem nicht - sie verlagern es nur. Am Ende bleibt die Ineffizienz dieselbe: Es wird Wasser durch die Gegend gefahren.

Genau hier setzt die technologische Disruption der Planethic Group an. Mililk ist nicht einfach nur ein weiteres Produkt im Regal - es ist ein grundsätzlich neues Verständnis von Wertschöpfung. Durch die patentierte Überführung flüssiger Lebensmittel in ultraleichte, trocken lagerbare Blattformate werden Kühlketten überflüssig und das Transportvolumen radikal reduziert. Der Markt hat diese fundamentale Kostenrevolution noch nicht eingepreist, weil er Planethic noch immer als klassischen "Lebensmittelhersteller" missversteht, statt als Logistik-Disruptor.

Der strategische Kern: Die Metamorphose zur Food-Tech-Holding

Hinter der Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED) verbirgt sich heute eine völlig neue Investment-Logik. Das Management hat in den vergangenen Monaten eine fundamentale Neuausrichtung vollzogen, die weit über kosmetische Korrekturen hinausgeht: Planethic ist nicht länger ein klassischer Lebensmittelhersteller, der um Regalplätze im Supermarkt kämpft. Das Unternehmen hat sich zum industriellen Inkubator für hochskalierbare Food-Tech-Plattformen gewandelt.

Statt einzelne Produkte mühsam in den Massenmarkt zu drücken, adressiert Planethic interessanterweise heute eher doch die strukturellen Ineffizienzen der globalen Lebensmittelwertschöpfungsketten. Es geht nicht mehr um "vegane Wurst", sondern um die technologische Lösung für logistische Milliardenprobleme.

Die Kraft der vertikalen Struktur: Mehr Skalierung, weniger Risiko

Der entscheidende Hebel dieser Transformation liegt in der neuen Holding-Struktur. Zentrale Zukunftstechnologien werden gezielt in eigenständige Tochtergesellschaften ausgegliedert. Diese vertikale Trennung folgt einer knallharten ökonomischen Logik:

Risiko-Isolierung: Operative Kosten, hohe Anfangsinvestitionen und projektspezifische Risiken verbleiben auf Ebene der jeweiligen Tochtergesellschaften. Die Holding fungiert als strategisches Dach und schützt die Konzernbilanz vor den Volatilitäten des operativen Geschäfts.

Operative Kosten, hohe Anfangsinvestitionen und projektspezifische Risiken verbleiben auf Ebene der jeweiligen Tochtergesellschaften. Die Holding fungiert als strategisches Dach und schützt die Konzernbilanz vor den Volatilitäten des operativen Geschäfts. Asset-Light-Wachstum: Dieses Modell erlaubt es, externe, finanzstarke Investoren direkt an einzelnen Plattformen zu beteiligen. Partner können so gezielt in die Mililk-Technologie oder in OrbiFarm investieren, ohne den gesamten Konzern erwerben zu müssen. Die aktuelle SAFE-Finanzierung in den USA ist das perfekte Beispiel für diese Strategie: Kapital fließt dort ein, wo die Skalierung stattfindet, während die Planethic Group als Eigentümer am Wertzuwachs partizipiert.

Dieses Modell erlaubt es, externe, finanzstarke Investoren direkt an einzelnen Plattformen zu beteiligen. Partner können so gezielt in die Mililk-Technologie oder in OrbiFarm investieren, ohne den gesamten Konzern erwerben zu müssen. Die aktuelle SAFE-Finanzierung in den USA ist das perfekte Beispiel für diese Strategie: Kapital fließt dort ein, wo die Skalierung stattfindet, während die Planethic Group als Eigentümer am Wertzuwachs partizipiert. Strategische Werthebung: Wertsteigerungen werden nicht mehr nur durch operative Gewinne, sondern durch Beteiligungsmodelle, Earn-Out-Strukturen und strategische Exits realisiert. Jede Technologie kann eigenständig bewertet und finanziert werden - ein Ansatz, der im modernen Tech-Umfeld für maximale Transparenz und Bewertungssprünge sorgt.

Der doppelte Hebel für Ihr Depot

Für Aktionäre der Planethic-Aktie resultiert aus dieser Transformation ein attraktives Chancen-Risiko-Profil. Anstatt auf den Erfolg einer einzelnen Produktlinie im Einzelhandel zu wetten, investieren Sie in ein Portfolio skalierbarer Technologie-Plattformen.

Reduzierte Fixkosten: Die Schlankheitskur auf Konzernebene schont die Liquidität. Parallele Werthebel: Sie partizipieren gleichzeitig an der globalen Logistik-Revolution durch Mililk und dem industriellen Indoor-Farming durch OrbiFarm. Asymmetrisches Upside: Durch die Ausgliederung bleibt das volle Gewinnpotenzial bei technologischen Durchbrüchen erhalten, während die Holding vor systemischen operativen Risiken abgeschirmt ist.

Die Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED) ist kein Gemischtwarenladen mehr, sondern ein fokussierter Technologieträger. Wer heute die Aktie hält, investiert in eine Holding, die industrielle Antworten auf die drängendsten Fragen der globalen Versorgung liefert - und dabei eine Wertschöpfungslogik nutzt, die der Kapitalmarkt gerade erst zu verstehen beginnt.

Die Technologie, die alles verändert

Hinter Mililk steckt weit mehr als nur eine weitere Milchalternative. Dank einer weltweit einzigartigen, patentierten Technologieplattform (US-Patent Nr. 12.433.302) werden flüssige Lebensmittel in hauchdünne Blattformate verwandelt.

Keine Kühlung notwendig.

Extreme Platzersparnis.

Radikale Reduktion von Logistikemissionen.

Mililk ist kein gewöhnliches Konsumprodukt, das um einen Platz im Supermarktregal buhlt. Es ist die technologische Antwort auf eine der massivsten strukturellen Ineffizienzen unserer modernen Welt: den massenhaften, teuren und ökologisch belastenden Transport von Wasser.

In der traditionellen Lebensmittelwertschöpfungskette bestehen Milch und ihre Alternativen wie bereits erwähnt zu etwa 90% aus Wasser. Das bedeutet, dass die gesamte Logistik-Infrastruktur - von den Abfüllanlagen über die LKW-Flotten bis hin zu den Kühlhäusern - primär damit beschäftigt ist, schweres Wasser in aufwendigen Verpackungen über weite Strecken zu bewegen. Dieser Prozess ist nicht nur energieintensiv, sondern durch die Notwendigkeit einer lückenlosen Kühlkette auch extrem fehleranfällig und kostspielig.

Die Technologie: 2D-Präzision statt schwerer Flüssigkeit

Das Fundament von Mililk bildet eine eigens entwickelte und weltweit patentierte 2D-Drucktechnologie (US-Patent Nr. 12.433.302). Dieses Verfahren bricht radikal mit der herkömmlichen Logik der Lebensmittelverarbeitung. Anstatt das Endprodukt in flüssiger Form zu belassen, werden die essenziellen Inhaltsstoffe - wie Hafer oder andere Pflanzenbasen - in einem hochspezialisierten Druckverfahren in ein extrem flaches, getrocknetes Blattformat (Sheets) überführt.

Dieser Prozess ist eine technologische Meisterleistung der Konzentration: Der wesentliche Nährwert und das Geschmacksprofil werden stabilisiert und in eine zweidimensionale Form gebracht, die einen Bruchteil des ursprünglichen Gewichts und Volumens beansprucht. Diese Sheets sind ohne jede Kühlung über lange Zeiträume haltbar und können platzsparend gelagert werden. Erst am eigentlichen Einsatzort - ob in einem Kaffeeautomaten der Systemgastronomie, in einer Industrieküche oder beim Endverbraucher - findet die "Magie" der Rehydrierung statt. Durch die einfache Zugabe von Wasser entsteht in Sekundenschnelle wieder ein hochwertiges, frisches und trinkfertiges Produkt, das in Geschmack und Textur herkömmlichen Flüssigvarianten in nichts nachsteht.

Wirtschaftliche Disruption: Wenn Logistik zum Gewinnfaktor wird

Für Anleger ist die mathematische Logik hinter Mililk bestechend, da sie direkt auf die operativen Margen einzahlt. Durch den konsequenten Verzicht auf den Transport von Wasser und die Vermeidung der Kühlkette erzielt das System massive Einsparungen entlang der gesamten Kette:

Logistische Skaleneffekte: Wo früher ein ganzer LKW für den Transport von Flüssigware nötig war, reicht bei Mililk ein kleiner Bruchteil der Ladefläche für dieselbe Menge an Endprodukt-Litern. Die Transportkosten pro Einheit sinken dadurch drastisch, was insbesondere bei steigenden Kraftstoffpreisen einen unschlagbaren Wettbewerbsvorteil darstellt. Eliminierung von Food Waste: Da die getrockneten Sheets unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen sind, entfällt das Risiko von Warenverlusten durch unterbrochene Kühlketten nahezu vollständig. Lagerkosten werden von einem variablen, risikobehafteten Kostenfaktor zu einer stabilen, planbaren Größe. Industrielle Skalierbarkeit: Die Technologie ist konsequent auf B2B-Abnehmer und globale Distributoren ausgelegt. In der Systemgastronomie, wo jeder Quadratmeter Lagerfläche und jede Sekunde Zubereitungszeit zählt, bietet Mililk eine Effizienzsteigerung, die herkömmliche Anbieter schlicht nicht leisten können.

Mililk verkauft keine "Milch" - Mililk verkauft logistische Souveränität. In einer Welt, die nach nachhaltigen und gleichzeitig hochprofitablen Lösungen verlangt, ist diese Technologie der Schlüssel zu einer industriellen Plattform, die das Potenzial hat, die Bewertung der Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED) auf ein völlig neues Niveau zu heben.

Technologisch handelt es sich dabei nicht um ein klassisches Pulververfahren, sondern um einen kontrollierten, industriellen Prozess, bei dem die Ausgangsstoffe zunächst aufbereitet homogenisiert und anschließend in einem präzisen Druckverfahren in definierter Schichtstärke aufgebracht werden. Nach der Trocknung entstehen standardisierte Lebensmittel-Sheets, die sich präzise dosieren, lagern und transportieren lassen. Planethic spricht in diesem Zusammenhang bewusst von 2D-gedruckten Lebensmitteln, da das Verfahren deutlich über bekannte Instant- oder Pulverlösungen hinausgeht und reproduzierbare Qualität bei hoher Skalierbarkeit ermöglicht.

Der entscheidende Vorteil dieser Technologie liegt weniger im Endprodukt als in der Logistik dahinter. Mililk reduziert Volumen, Gewicht und Verpackungsbedarf drastisch und verschiebt einen Großteil der Wertschöpfung weg von Transport und Kühlung hin zur eigentlichen Produktion. Für Großabnehmer bedeutet das: weniger Lagerfläche, geringere Energie- und Transportkosten sowie eine deutlich längere Haltbarkeit im Vergleich zu flüssigen Produkten.

Genau aus diesem Grund richtet sich Mililk primär an den Food-Service-Sektor und industrielle Abnehmer. Systemgastronomie, Hotellerie, Catering und großflächiger Einzelhandel stehen bei Milch und Milchalternativen unter konstantem Kostendruck, insbesondere aufgrund von Kühlketten, Verderb und internationalen Lieferwegen. Mililk adressiert diese Probleme an der Wurzel, ohne dass bestehende Prozesse auf Kundenseite grundlegend verändert werden müssen. Die Rehydrierung erfolgt lokal, das Handling bleibt einfach; die Produktqualität standardisiert.

Die Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED) versteht Mililk nicht als ein singuläres Produkt, sondern als Plattformtechnologie. Das Verfahren ist nicht auf klassische Milchalternativen beschränkt, sondern lässt sich auf eine Vielzahl flüssiger oder halbflüssiger Anwendungen übertragen - darunter Säfte, Smoothies, Saucen sowie funktionale Getränke. Perspektivisch eröffnet das die Möglichkeit, Nährstoffe, Proteine, Vitamine oder funktionale Inhaltsstoffe direkt in den Produktionsprozess zu integrieren und maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Abnehmer zu entwickeln.

Im Kontext dieser Plattformlogik sind auch die weiteren Technologiefelder von Planethic zu verstehen. Unter der Marke Peace on Us wird dieselbe Drucktechnologie auf Fleisch- und Proteinlösungen übertragen, mit klaren Fokus auf Food-Service-Ketten und Großküchen. OrbiFarm wiederum adressiert einen anderen Teil der Wertschöpfungskette und setzt auf industrielle Indoor-Farming-Systeme mit beweglichen Pflanzenträgern, um Ertrag und Inhaltsstoffdichte zu optimieren. Auch hier folgt Planethic demselben Prinzip: Skalierbare Technologie statt margenschwacher Einzelprodukte.

Für die aktuelle Investmentstory steht jedoch Mililk im Vordergrund, weil hier erstmals Technologie, industrielle Nachfrage und strategische Partnerschaften zusammenkommen. Die Lösung trifft exakt den Bedarf globaler Akteure, die unter steigenden Anforderung an Logistik-, Energie und Nachhaltigkeit stehen. Für Konzerne mit tausenden Standorten weltweit - etwa in der Systemgastronomie - ist der Verzicht auf den Transport von Wasser kein Detail, sondern ein struktureller Kostenvorteil.

Damit wird deutlich: Mililk ist weniger eine neue Milchalternative als vielmehr ein neuer Standard dafür, wie flüssige Lebensmittel künftig produziert, transportiert und bereitgestellt werden können. Und genau diese Verschiebung des Produktdenkens hin zu Systemlösungen bildet das Fundament der neuen Planethic-Story.

Der operative Quantensprung: Vertragliche Fakten statt technologischer Visionen

In der Welt der jungen Technologieplattformen gibt es diesen einen, alles entscheidenden Moment: Den Übergang von der visionären Idee zum harten, belastbaren Geschäftsmodell. In der Branche wird oft vom "Henne-Ei-Problem" gesprochen - niemand baut eine Fabrik ohne Abnehmer, und niemand unterschreibt Abnahmeverträge ohne Fabrik. Planethic (WKN: A3E5ED) hat diesen Gordischen Knoten nun zerschlagen, während der breite Markt noch wegzusehen scheint.

Das Ende der Spekulation: 60 Millionen Liter sind besiegelt

Die Planethic Group AG hat operativ einen Meilenstein erreicht, der üblicherweise erst Jahre nach dem Markteintritt erwartet wird. Die Phase der bloßen "Nachfrage-Diskussion" ist vorbei - jetzt zählen Fakten. Durch die strategische Kooperation mit dem US-Partner Jindilli Beverages ist die Nachfrage nicht mehr nur ein Planwert, sondern eine vertraglich fixierte Realität.

Diese Vereinbarung ist der ultimative Beweis für die Marktrelevanz der Mililk-Technologie:

Fixierte Abnahme: Das Abkommen umfasst ein unmittelbar fixes Volumen von 10 Millionen Litern .

Das Abkommen umfasst ein unmittelbar fixes Volumen von . Langfristige Skalierung: Ergänzt wird dies durch ein vertraglich vereinbartes Folgevolumen von weiteren 50 Millionen Litern .

Ergänzt wird dies durch ein vertraglich vereinbartes Folgevolumen von weiteren . Planungssicherheit: Für die ersten beiden Jahre sind diese Mengen bereits verbindlich in den Büchern verankert.

Für die ersten beiden Jahre sind diese Mengen bereits verbindlich in den Büchern verankert.

Warum der Kapitalmarkt hier eine "blinde Stelle" hat Bisher bewerten viele Analysten Planethic noch immer wie eine riskante Wette auf die Zukunft des Food-Tech-Sektors. Doch die Realität hat diese Einschätzung längst überholt. Eine verbindliche Abnahmegarantie über insgesamt 60 Millionen Liter innerhalb der ersten zwei Jahre ist im industriellen Umfeld ein Paukenschlag. Es bedeutet: Das Marktrisiko ist für die neue US-Produktionsstätte in Chicago bereits vor dem ersten Spatenstich massiv reduziert. Wenn ein etablierter Player wie Jindilli Beverages sich in diesem Umfang verpflichtet, dann nicht aus Sympathie, sondern weil die ökonomischen Vorteile der Mililk-Plattform - von der Logistikersparnis bis zur Haltbarkeit - für den US-Markt alternativlos sind. Die Investment-Logik ist simpel: Planethic hat das größte Risiko eines jeden Wachstumsunternehmens - die Frage nach der Marktakzeptanz - bereits mit Brief und Siegel gelöst. Wer heute investiert, kauft nicht mehr nur eine Hoffnung, sondern partizipiert an einem bereits vertraglich unterfütterten industriellen Roll-out. Die Bewertungs-Anomalie: Wenn Auftragsbücher den Börsenwert überholen In der Analyse von Wachstumsunternehmen stößt man selten auf eine so eklatante Diskrepanz zwischen operativem Fortschritt und börsennotierter Bewertung. Bei der Planethic Group AG (WKN: A3E5ED) ist genau dieser Fall nun eingetreten. Werfen wir einen Blick auf die nackten Zahlen, die das bisherige Kursniveau fast schon paradox erscheinen lassen. Ein Dollar pro Liter: Die Rechnung, die den Rahmen sprengt Nach branchenüblichen und konservativen Annahmen lässt sich der Umsatz im industriellen Food-Tech-Segment mit rund einem US-Dollar pro Liter beziffern. Legt man diesen Maßstab an die vertraglich fixierten Volumina an, ergibt sich ein beeindruckendes Bild:

Initiales Volumen: Allein die erste Tranche von 10 Millionen Litern steht für ein Umsatzpotenzial von 10 Millionen US-Dollar .

Allein die erste Tranche von 10 Millionen Litern steht für ein Umsatzpotenzial von . Gesamtvolumen: Über die gesamte Laufzeit der Vereinbarung beläuft sich das Potenzial auf rund 60 Millionen US-Dollar.

Entscheidend für Sie als Anleger: Diese Zahlen sind keine vagen Prognosen für das Jahr 2030. Die Nachfrage ist schwarz auf weiß fixiert, noch bevor die volle Skalierung der US-Produktionskapazitäten abgeschlossen ist.

Marktkapitalisierung vs. Realität: Die 5-Millionen-Euro-Lücke

An dieser Stelle wird die Investmentstory zur einmaligen Chance. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Planethic liegt bei lediglich etwa 8 Millionen Euro Stand 8.3.2026).

Das bedeutet im Klartext: Der gesamte Konzern wird an der Börse derzeit niedriger bewertet als der Umsatz, der allein aus dem ersten Teilabschnitt einer einzigen verbindlichen Bestellung resultiert.

Dass ein Unternehmen für weniger als seines vertraglich unterlegten Umsatzpotenzials (bezogen auf die 60 Mio. USD) gehandelt wird, ist eine Seltenheit. Das klassische "Henne-Ei-Problem" - also die Ungewissheit, ob eine neue Fabrik auch Abnehmer findet - existiert hier nicht mehr. Die Nachfrage ist die Basis für den industriellen Aufbau, nicht umgekehrt.

Während der Markt noch die Vergangenheit von Veganz verarbeitet, hat Planethic bereits die Weichen für ein Umsatzniveau gestellt, das die aktuelle Bewertung um ein Vielfaches übersteigt. Die Auflösung dieser Bewertungsdiskrepanz bietet für mutige Anleger der ersten Stunde ein außergewöhnliches Renditepotenzial.

Eine Diskrepanz, die kaum größer sein könnte

Globaler Ritterschlag: Planethic dockt direkt an die Versorgungsadern der Weltgastronomie an

Man darf sich von der sachlichen Bezeichnung "Auftragspartner" nicht täuschen lassen: Hinter der Vereinbarung mit Jindilli steht weit mehr als nur ein gewöhnlicher Kunde. Es ist der direkte Zugang zur "Champions League" der globalen Lebensmittelindustrie.

Kein Start-up-Experiment, sondern industrielle Weltklasse

Jindilli ist kein junger Pilotkunde, der die Technologie erst noch testen muss. Das 2014 gegründete, inhabergeführte Unternehmen ist tief verwurzelt im Imperium der Creata-Gruppe. Wer Creata kennt, weiß: Hier geht es nicht um Nischenprodukte, sondern um weltweite Massenmärkte.

Creata ist seit Jahrzehnten der diskrete Architekt hinter den Kulissen der größten Food-Konzerne unseres Planeten. Die Referenzliste liest sich wie das Who's Who der Systemgastronomie und des Retails:

McDonald's: Creata ist der strategische Partner hinter den Kulissen - von der Entwicklung des legendären Monopoly -Spiels bis hin zur globalen Logistik der Happy Meal -Toys.

Creata ist der strategische Partner hinter den Kulissen - von der Entwicklung des legendären -Spiels bis hin zur globalen Logistik der -Toys. Coca-Cola: Die Umsetzung weltweiter Kampagnen, wie etwa zur Fußball-Weltmeisterschaft, liegt in den Händen dieses Netzwerks.

Die Umsetzung weltweiter Kampagnen, wie etwa zur Fußball-Weltmeisterschaft, liegt in den Händen dieses Netzwerks. Kellogg's: Ein Partner, bei dem das Thema Milch und Milchalternativen eine strategische Kernrolle spielt.

Vom Testmarkt zum globalen Roll-out

Diese Verbindungen sind keine netten Anekdoten, sondern verdeutlichen die operative Reichweite, Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED) mit diesem Schritt gewonnen hat. Creata steht für industrielle Umsetzungskompetenz par excellence. Wer in dieses Netzwerk integriert ist, bewegt sich nicht mehr im "Teststadium".

Für Planethic bedeutet diese Partnerschaft:

Validierung auf höchstem Niveau: Ein Player, der die Lieferketten für McDonald's und Coca-Cola steuert, verpflichtet sich nicht ohne extrem tiefe technische Prüfung (Due Diligence). Infrastruktur für Milliardenmärkte: Die Mililk-Technologie wird direkt dort platziert, wo strukturelle Logistikprobleme - wie der teure Transport von Flüssigkeiten - die größten Kosten verursachen. Skalierung ohne Grenzen: Über das Creata-Netzwerk öffnen sich Türen zu globalen Roll-out-Strukturen, die ein kleines Food-Tech-Unternehmen allein niemals aufstoßen könnte.

Die Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED)hat den Sprung aus der Start-up-Blase direkt in das Herz der globalen Food-Industrie geschafft. Die Zusammenarbeit mit dem Creata-Umfeld ist das Qualitätssiegel, auf das der Markt gewartet hat. Wer die Aktie jetzt hält, investiert in einen Partner der Weltgrößten.

Skin in the Game: Wenn der Großaktionär selbst das Steuer übernimmt

In der Welt der Small Caps ist Vertrauen die wichtigste Währung. Mit dem Führungswechsel im November 2025 hat die Planethic Group AG (WKN: A3E5ED) ein unmissverständliches Signal an den Kapitalmarkt gesendet: Großaktionär Sascha Voigt hat die operative Verantwortung als CEO übernommen.

Vom Visionär zum Macher: Fokus auf Monetarisierung

Dieser Wechsel markiert das Ende der Ära vager Zukunftsversprechen und den Beginn einer Phase konsequenter Umsetzung. Dass einer der größten Anteilseigner selbst ins Cockpit steigt, ist für Investoren die beste Nachricht überhaupt. Es bedeutet:

Maximale Interessenidentität: Jede Entscheidung dient direkt der Steigerung des Unternehmenswerts - denn der CEO ist selbst am stärksten investiert.

Jede Entscheidung dient direkt der Steigerung des Unternehmenswerts - denn der CEO ist selbst am stärksten investiert. Radikale Effizienz: Voigt hat die Führungsstrukturen verschlankt und richtet Planethic konsequent auf eine Asset-Light-Strategie aus. Das Ziel ist nicht mehr das "Ausprobieren", sondern die industrielle Skalierung der Mililk-Plattform.

Voigt hat die Führungsstrukturen verschlankt und richtet Planethic konsequent auf eine aus. Das Ziel ist nicht mehr das "Ausprobieren", sondern die industrielle Skalierung der Mililk-Plattform. Meilenstein-Logik statt Träumerei: Das Management setzt auf kurzfristig realisierbare Ziele und eine schlanke Kostenbasis, um den Cashflow zu sichern.

Die Strategie: Bauen, Skalieren, Ausgründen

Die neue Führungsstruktur unter Voigt verfolgt einen klaren Plan:

Operative Exzellenz: Spezialisierte Teams führen das Tagesgeschäft, während ein Beirat aus internationalen Branchenexperten die Türen zu globalen Lieferketten öffnet. Cashflow-Fokus: Aufbau stabiler Partnerschaften, die wiederkehrende Umsätze garantieren. Exit-Optionen: Die Struktur ist so angelegt, dass die Mililk-Tochtergesellschaft perspektivisch als eigenständiges Unternehmen an den Kapitalmarkt geführt werden kann (Spin-off) - ein massiver Werthebel für die Aktionäre der Holding.

Mit Sascha Voigt an der Spitze hat Planethic die "Start-up-Attitüde" abgelegt. Hier arbeitet jetzt ein Team aus Eigentümern und Experten an der Industrialisierung einer Weltmarkt-Technologie.

Fazit: Warum die Planethic Group AG im März 2026 das vielleicht spannendste Investment am deutschen Parkett ist

Die Investmentstory der Planethic Group AG (WKN: A3E5ED) hat in den letzten Wochen eine kritische Masse erreicht. Wer das Unternehmen noch als reinen Vegan-Pionier "Veganz" versteht, übersieht die fundamentale Transformation zu einem global agierenden Food-Tech-Powerhouse. Es gibt vier unumstößliche Gründe, warum antizyklische Anleger genau jetzt den Blick auf diesen Titel richten sollten:

1. Die Lösung eines globalen Milliardenproblems

In einer Welt, die durch geopolitische Spannungen (wie aktuell im Iran) und explodierende Energiekosten unter Druck steht, ist Effizienz die härteste Währung. Mililk verkauft kein Lifestyle-Produkt, sondern löst das größte strukturelle Problem der Lebensmittelbranche: den ineffizienten Transport von Wasser und die Abhängigkeit von teuren Kühlketten. Durch die patentierte 2D-Drucktechnologie reduziert Planethic Logistikkosten und $CO_2$-Emissionen radikal. In Zeiten von Lieferketten-Instabilität ist diese Technologie nicht nur "nice to have", sondern eine strategische Notwendigkeit.

2. Die massive Bewertungs-Anomalie

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 8 Millionen Euro (stand 8.3.2026) wird das Unternehmen aktuell scheinbar deutlich unter Wert gehandelt. Wenn man bedenkt, dass allein das vertraglich fixierte US-Volumen ein Umsatzpotenzial von bis zu 60 Millionen US-Dollar repräsentiert, wird deutlich: Der Börsenwert spiegelt nicht einmal einen Bruchteil der bereits unterzeichneten Aufträge wider. Für Anleger bietet diese Diskrepanz ein außergewöhnliches Chance-Risiko-Verhältnis.

3. Das "Who's Who" der Weltgastronomie als Partner

Der Markteintritt in den USA ist kein Experiment. Durch die Verbindung zur Creata-Gruppe dockt Planethic direkt an das Ökosystem von Giganten wie McDonald's, Coca-Cola und Kellogg's an. Wer in der Lage ist, die strengen Anforderungen dieser Weltkonzerne zu erfüllen und deren industrielle Logistikkompetenz zu nutzen, spielt nicht mehr in der Start-up-Liga. Das Netzwerk von Creata fungiert als gewaltiger Multiplikator für den globalen Roll-out der Mililk-Plattform.

4. Volle Interessensidentität durch "Skin in the Game"

Der Wechsel von Großaktionär Sascha Voigt an die operative Spitze ist das finale Puzzleteil. Investoren müssen sich nicht auf angestellte Manager verlassen, sondern investieren an der Seite eines Unternehmers, der sein eigenes Kapital und seinen Namen für den Erfolg einsetzt. Die konsequente Asset-Light-Strategie und die Fokussierung auf Cashflow zeigen: Hier wird nicht mehr nur geträumt, hier wird geliefert.

Ihr Timing-Vorteil

Die Planethic Group steht unmittelbar vor der Inbetriebnahme der 100-Millionen-Liter-Anlage in Chicago (für Sommer 2026 geplant). In der Historie von Technologie-Investments ist die Phase kurz vor der industriellen Skalierung - wenn die Verträge bereits unterschrieben, aber die Umsätze noch nicht voll in der Bilanz sichtbar sind - traditionell ein sehr lukrativer Einstiegszeitpunkt.

Die Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED) hat das Risiko eines jungen Food-Tech-Unternehmens durch feste Abnahmeverträge und ein Weltklasse-Netzwerk weitgehend eliminiert, wird aber noch zu "Krisen-Preisen" gehandelt. Sobald der Markt realisiert, dass hier ein neuer Standard für die globale Lebensmittel-Logistik entsteht, dürfte die aktuelle Bewertung sehr schnell der Vergangenheit angehören.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments und verbleiben

mit spekulativen Grüßen aus der Redaktion des Hotstock Investor.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der offiziellen Website: www.planethic.de

