Die Allianz-Aktie hat zuletzt deutlich nachgegeben. Operativ bleibt der Versicherungskonzern jedoch auf Rekordkurs. Hohe Kapitalrenditen, steigende Dividenden und Aktienrückkäufe unterstreichen den anhaltend starken Shareholder Value und sprechen weiter für die Aktie. Seit einem Jahr bewegen sich die Anteilscheine der Allianz seitwärts. Seit Jahresbeginn hat die Aktie (350,10 Euro; DE0008404005) sogar mehr als 10% verloren. Dabei zeigen die jüngsten Geschäftszahlen einmal mehr, dass der größte europäische Versicherer operativ in hervorragender Verfassung ist - und seine aktionärsfreundliche Kapitalpolitik konsequent fortsetzt. Verlässlicher Shareholder Value Im Geschäftsjahr 2025 profitierte der Konzern von einer geringen Belastung durch Großschäden. Der Versicherer erzielte einen Rekordgewinn von 17,4 Mrd. Euro. Damit erreichte Vorstandschef Oliver Bäte das im Jahresverlauf angehobene und zuletzt eingeengte Gewinnziel. Für Aktionäre bleibt die Allianz eine der verlässlichsten Adressen im DAX. Die Dividende soll um 11% auf 17,10 Euro je Aktie steigen, die Ausschüttungsquote bleibt mit 60% hoch. Zusätzlich kündigte der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Mrd. Euro an. Seit 2017 hat Allianz bereits eigene Aktien im Wert von rund 16 Mrd. Euro zurückgekauft. Für 2025 ergibt sich nach unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...