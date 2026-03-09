Stellantis investiert 50 Millionen Pfund in sein Werk in Ellesmere Port, um dort eine neue Montagelinie für E-Transporter aufzubauen. Der Konzern warnt aber, dass das Werk nicht rentabel sein werde, sollte die britische Regierung darauf bestehen, tatsächlich Strafen im Zuge des ZEV-Mandats durchzusetzen. Wie "The Times" berichtet, stellt Stellantis 50 Millionen Pfund in Aussicht, um die Batterie-elektrischen Varianten der Baureihe Opel/Vauxhall Vivaro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
