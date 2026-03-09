Das Photovoltaik-Unternehmen hat die Produktion in Georgia wieder aufgenommen, nachdem die US-Zollbehörde auf Grundlage des Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) einbehaltene Solarzellen-Lieferungen aus Südkorea wieder freigegeben hat. Die Einbehaltung hatte zur zeitweiligen Freistellung von 1. 000 Mitarbeitern und zur vorübergehenden Einstellung der Produktion in der zweitgrößten Modulfabrik der USA geführt. von pv magazine USA Das zum südkoreanischen Konzern Hanwha Solutions gehörende Photovoltaik-Unternehmen Q-Cells hat nach eigenen Angaben die Produktion von Solarmodulen in seinen Fertigungsstätten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland