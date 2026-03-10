Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG Unternehmen: Ernst Russ AG ISIN: DE000A161077 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.03.2026 Kursziel: 12,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA

Starker Jahresabschluss, höhere Visibilität und Rückenwind durch steigende Charterraten - Kursziel erhöht



Ernst Russ hat am Donnerstag vorläufige Zahlen veröffentlicht, die ergebnisseitig über unseren Erwartungen lagen.



Starker Jahresabschluss 2025: Nach den vorläufigen Zahlen konnte Ernst Russ trotz Gegenwinds von der Währungsseite (Charterraten in USD) einen Umsatz in Höhe von ca. 158 Mio. EUR für FY 2025 ausweisen. Das EBIT von 96 Mio. EUR (MONe: 57 Mio EUR ohne Gewinne aus Schiffsveräußerungen) übertraf unsere Erwartung (MONe: 92 Mio. EUR) sogar deutlich. Der vollständige Geschäftsbericht wird am 25. März veröffentlicht werden. Wir erwarten, dass der unterjährige Abbau der Minderheitenanteile in einem deutlichen Sprung in der Entwicklung des EPS resultieren dürfte. Noch interessanter ist die Verlängerung der durchschnittlichen Charterlaufzeit auf 26 Monate und die Entwicklung des Charter Backlogs. Dieser sprang auf einen Wert von 449 Mio. EUR und übertrifft damit deulich den Enterprise Value der Gesellschaft, was u.E. ein deutliches Zeichen der Unterbewertung darstellt. Hauptgrund für den gestiegenen Backlog dürfte der Abschluss eines langfristigen Chartervertrags (bis 2033) für das größte Schiff der ER-Flotte, die MS 'Rome Express', gewesen sein. Die durchschnittliche Beschäftigungsquote (97,7%) verharrte ebenso wie die durchschnittlichen Chartererlöse (18.135 USD/Tag) auf hohem Niveau.



Jüngste Transaktionen: In 2025 ist Ernst Russ einen großen Schritt in Sachen Vereinfachung der Unternehmensstruktur vorangekommen. So wurden zuletzt Minderheitsanteile bei sechs Schiffen aufgekauft, die Anteile bei zwei weiteren Schiffen aufgestockt und ein 1.700-TEU-Schiff (BJ: 2007) aus einer JV-Struktur mit Eimskip verkauft. Darüber hinaus wurde der Bau zweier Schiffe, die vom langjährigen Partner Eimskip für 10 Jahre gechartert werden, in Auftrag gegeben. Vor kurzem wurde der Kauf zweier Multipurpose Schiffe mit jeweils 2 leistungsfähigen Kränen an Bord verkündet (Übergabe Ende März 2026) und damit das Portfolio weiter diversifiziert und verjüngt. Beide Schiffe (Ronnie und Charlie) verfügen über langfristige (7 Jahre) Charterverträge.



Sperre der Wasserstraßen lässt Charterraten steigen: Wir haben in unserem Modell die erwarteten Charterraten für 2026 und vor allem 2027 weniger stark absinken lassen. Sollte der Irankrieg und die damit aktuell verbundenen Beschränkungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz sowie im Roten Meer/Suezkanal anhalten, halten wir unsere Prognose 2027 ff. sogar noch für konservativ.



Fazit: Wir haben unsere Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2026 geringfügig und für 2027 ff. deutlich erhöht und sehen bei länger anhaltenden Störungen der Passage wichtiger Wasserstraßen sogar noch weiteres Upside. Das deutlich verbesserte Risikoprofil durch die langfristigeren Charterraten, die Komplexitätsreduktion in der Unternehmensstruktur, die zunehmende Diversifikation im Schiffsportfolio sowie die intensivierte Kapitalmarktkommunikation des neuen Managementteams nehmen wir zum Anlass, das Beta in unserem DCF-Modell von 1,4 auf 1,2 zu reduzieren. Mit Blick auf die aktuelle Lage, in der die Erträge aus einem Reederei-Investment negativ zum Gesamtmarkt korreliert sein dürften und wie eine 'Versicherung' gegen das Marktportfolio wirken, halten wir diese Reduktion für unambitioniert. In der Folge erhöht sich unser Kursziel auf 12,00 EUR je Aktie (zuvor: 10,00 EUR) und liegt damit auf Höhe des zuletzt ausgewiesenen NAV. Dieser dürfte angesichts der aktuellen Entwicklungen eher noch konservativ sein. Dafür spricht auch der hohe Gewinn (39 Mio. EUR) aus dem Verkauf von drei Schiffen in 2025. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.







