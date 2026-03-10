Globale Umfrage unter Juristinnen und Juristen zeigt starke Dynamik bei KI-Investitionen und der Transformation juristischer Arbeitsabläufe

Wolters Kluwer Legal Regulatory hat die Ergebnisse seiner globalen Future Ready Lawyer Studie 2026 veröffentlicht. Die Studie basiert auf Einschätzungen von Juristinnen und Juristen aus Kanzleien und Rechtsabteilungen in den USA, China sowie neun europäischen Ländern.

Die Ergebnisse zeigen eine Branche, die sich mit der beschleunigten Einführung von KI-Technologie auseinandersetzt ein ambitionierter Transformationsprozess, der lang ersehnte Effizienzgewinne in Arbeitsabläufen und Geschäftsprozessen ermöglicht hat, zugleich jedoch unerwartete Herausforderungen in den Bereichen Ethik und Infrastruktur mit sich bringt.

"Die Future Ready Lawyer Studien haben stets eine Branche in Bewegung abgebildet", sagt Martin O'Malley, CEO von Wolters Kluwer Legal Regulatory. "Auffällig ist in diesem Jahr, wie schnell sich Juristinnen und Juristen an diesen Wandel anpassen indem sie Geschäftsmodelle weiterentwickeln, lang etablierte Strukturen überdenken und neue Wege finden, durch weiterentwickelte Kompetenzen und mutige Technologien Mehrwert zu schaffen."

KI liefert Ergebnisse Herausforderungen bleiben bestehen

Eine deutliche Mehrheit der Befragten (92 %) nutzt mindestens ein KI-Tool im beruflichen Alltag. Mehr als die Hälfte (62 %) berichtet von wöchentlichen Zeiteinsparungen zwischen 6 und 20 %. Es überrascht daher kaum, dass 60 der Befragten erwarten, dass die Investitionen ihrer Organisation in KI in den kommenden drei Jahren weiter zunehmen werden.

Vertrauen stärkt Anpassungsfähigkeit

61 der Befragten geben an, dass ihr Vertrauen in die Fähigkeit ihrer Organisation wächst, Geschäftspraktiken, Serviceangebote, Arbeitsabläufe und Preismodelle an KI-bedingte Effizienzsteigerungen anzupassen.

KI verändert Dynamiken zwischen Kanzleien und Rechtsabteilungen

KI könnte zudem die seit Langem bestehenden Kräfteverhältnisse zwischen Kanzleien und Rechtsabteilungen verändern. Mehr als die Hälfte (54 %) erwartet, dass Kanzleien ihre Effizienzgewinne nutzen werden, um mehr Mandant:innen zu betreuen oder wettbewerbsfähigere Preise anzubieten.

Über die Future Ready Lawyer Studie 2026

Die Future Ready Lawyer Studie 2026 von Wolters Kluwer Legal Regulatory umfasst quantitative Interviews mit 810 Juristinnen und Juristen aus Kanzleien und Rechtsabteilungen in den USA, China und neun europäischen Ländern (Deutschland, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Belgien, Frankreich, Italien, Spanien, Polen und Ungarn). Ziel ist es, zu untersuchen, wie sich Kundenerwartungen, Technologie und Markttrends auf die Zukunft des Rechtsberufs auswirken.

Wolters Kluwer wird die Zukunft des Rechtsmarkts in einer Reihe bevorstehender Webinare vertiefend beleuchten. Dort diskutieren ausgewiesene Branchenexperten und -expertinnen sowie renommierte Vordenker und Vordenkerinnen die Studienergebnisse sowie ihre Einschätzungen zur weiteren Entwicklung der Rechtsbranche.

Wolters Kluwer Legal Regulatory

Wolters Kluwer Legal Regulatory eine Division von Wolters Kluwer ist ein führender Anbieter von Rechts- und Compliance-Lösungen, die Fachleuten ermöglichen, ihre Produktivität und Leistung zu steigern, Risiken zu minimieren und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationslösungen, Software und Services für Fachkräfte in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Rechnungswesen, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung, Corporate Performance sowie ESG.

Wolters Kluwer erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro. Der Konzern betreut Kunden in mehr als 180 Ländern, ist in über 40 Ländern operativ tätig und beschäftigt weltweit rund 21.100 Mitarbeitende. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn, Niederlande.

