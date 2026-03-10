NEW YORK (dpa-AFX) - Mit der Erholung der Kurse an den US-Börsen dürfte es am Dienstag schon wieder vorbei sein. Die Aussage von US-Präsident Donald Trump, wonach der Krieg im Nahen Osten "so gut wie beendet" sei, hatte am Vortag für Kursgewinne gesorgt. Doch eine Fortsetzung dieser zaghaften Aufwärtsbewegung zeichnet sich im vorbörslichen Handel nicht ab.

Stratege Matt Gertken vom Analysehaus BCA Research zeigte sich skeptisch mit Blick auf ein baldiges Ende des Kriegs: Trump habe das Ziel ausgegeben, den Iran zu entwaffnen. Dazu müsse das Nuklear- und Raketenprogramm des Landes beendet werden, die Kriegsflotte an die Leine gelegt und die Unterstützung terroristischer Gruppen eingestellt werden. ""Diese Ziele sind bislang kaum erreicht worden", lautet Gertkens Fazit.

Der Dow Jones Industrial wurde rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent niedriger indiziert bei 47.570 Punkten. Der Nasdaq 100 gab um 0,2 Prozent auf 24.910 Zähler nach.

Im vorbörslichen Handel brachen die Aktien von Biontech um 18 Prozent ein. Die beiden Gründer des Impfstoffentwicklers, Ugur Sahin und Özlem Türeci, verlassen überraschend das Unternehmen. Zudem meldete Biontech für 2025 einen Verlust von gut einer Milliarde Euro.

Papiere von Vertex legten um sechs Prozent zu. Das Pharmaunternehmen erfreute die Anleger mit positiven Studiendaten zu einem Mittel gegen eine seltene Nierenerkrankung.

Amazon will Anleihen in zweistelliger Milliardenhöhe in Dollar und Euro auflegen. Das bewegte den Aktienkurs vorbörslich kaum. Auch Papiere von AT&T reagierten bislang verhalten auf die Ankündigung von Investitionen von mehr als 250 Milliarden Dollar.

Aktien des Halbleiterkonzerns Qualcomm verloren drei Prozent. Die Bank of America nahm die Bewertung der Aktien mit "Underperform" auf./bek/stk

