Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Zürich, 12. März 2026
«Ich bin mit unserer operativen Leistung im Versicherungs- und im Fee-Geschäft im Jahr 2025 sehr zufrieden. Wir konnten das Geschäftsvolumen, den Betriebsgewinn und die Eigenkapitalrendite steigern», sagt Matthias Aellig, Group CEO von Swiss Life. «Es freut mich, dass wir unsere erfolgreiche Entwicklung fortsetzen und mit dem Unternehmensprogramm ‹Swiss Life 2027› gut auf Kurs sind. Ich möchte allen unseren Mitarbeitenden und Beraterinnen und Beratern für ihr grosses Engagement sowie unseren Kundinnen und Kunden für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Treue danken.»
