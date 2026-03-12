Zürich - Die Swiss Life hat das Betriebsergebnis im Geschäftsjahr 2025 gesteigert. Während sich der Versicherungsbereich mit als stabiler Anker erwies, verdiente der Finanzkonzern im Gebührengeschäft weniger Geld. Die Dividende wird ein weiteres Mal erhöht. Der bereinigte Betriebsgewinn der Swiss Life rückte im vergangenen Jahr um 2 Prozent auf 1,83 Milliarden Franken vor, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen gerechnet stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab