BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando hat auch 2025 seinen Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient. Das Unternehmen profitierte dabei von der Übernahme des Konkurrenten About You, aber auch vom Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). Auch im laufenden Jahr will der Dax -Konzern weiter wachsen und setzt dabei auf die Anwendung von KI. Zudem kündigte das Management am Donnerstag ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro an. An der Börse kam das gut an.

Für die Aktie ging es am späten Vormittag deutlich um rund elf Prozent auf 22,35 Euro nach oben. Seit Jahresbeginn hat sie jedoch fast 12 Prozent an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten sogar rund ein Drittel. Wie auch bei anderen Aktien von Internet- und Softwareunternehmen belasteten zuletzt vor einer möglichen Gefährdung der Geschäftsmodelle durch KI den Kurs.

Analysten kommentierten die Nachrichten von Zalando überwiegend positiv: Laut Richard Chamberlain von der kanadischen Bank RBC sehen Zahlen und Ausblick gut aus. Er lobte zudem den Aktienrückkauf und die Vorreiterrolle bei Agentic Commerce, der nächsten Stufe des Onlinehandels mit KI-Unterstützung.

Experte Richard Edwards von der US-Investmentbank Goldman Sachs schrieb, Bruttowarenvolumen und operatives Ergebnis seien im vierten Quartal besser als erwartet ausgefallen. Auch er hob den Aktienrückkauf hervor, aber auch die bestätigten Ziele für 2028. Georgina Johanan von der US-Bank JPMorgan erwartet, dass der Aktienrückkauf und das globale Direktvertriebsgeschäft von Levi's den Aktienkurs antreiben dürfte. Die strukturellen Probleme blieben jedoch bestehen.

Im laufenden Jahr peilt das Zalando-Management ein Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) und der Erlöse um 12 bis 17 Prozent an. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) wird ein Anstieg auf 660 bis 740 Millionen Euro erwartet. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

Zalando bestätigte zudem seine mittelfristigen Ziele für 2028. So strebt der Konzern weiter eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8 bis 13 Prozent für Bruttowarenvolumen und Umsatz sowie eine operative Marge (bereinigte Ebit-Marge) von 6 bis 8 Prozent an.

Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung beginnt das Management zudem mit einem Aktienrückkaufprogramm. Bis spätestens 14. Juli sollen bis zu 20 Millionen Aktien für bis zu 300 Millionen Euro zurückgekauft werden. Die Aktien sollen eingezogen werden.

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 16,8 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro. Beim Bruttowarenvolumen wurde ein Anstieg um 14,7 Prozent auf 17,6 Milliarden Euro verzeichnet. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich von rund 511 auf 591 Millionen Euro. Branchenexperten hatten hier weniger erwartet. Die entsprechende operative Marge blieb stabil bei 4,8 Prozent. Unter dem Strich verdiente Zalando mit 213 Millionen Euro jedoch weniger als ein Jahr zuvor mit 251 Millionen.

Fortschritte erzielt Zalando bei der Integration des zugekauften Online-Modehändlers About You. So sollen Synergien in Höhe von 100 Millionen Euro pro Jahr bereits im Jahr 2028 erreicht werden und damit ein Jahr früher als geplant.

Anfang Januar hatte Zalando die Schließung seines Logistikzentrums in Erfurt mit 2.700 Beschäftigten angekündigt. Grund ist nach Unternehmensangaben eine Neuausrichtung der europaweiten Logistik nach der Übernahme von About You./err/tav/jha/