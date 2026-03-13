Der Konzern ist sehr zufrieden mit seinem Jahresabschluss und kündigt für die kommenden Jahre noch bessere Zahlen an. Bis 2031 will RWE netto 35 Milliarden Euro investieren: vor allem in Windkraft, Photovoltaik, Batteriespeicher - und Gaskraftwerke. Der Energiekonzern RWE hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 5,1 Milliarden Euro und einem bereinigten Nettoergebnis von 1,8 Milliarden Euro abgeschlossen. Alle Geschäftsbereiche lagen dabei im mittleren bis oberen Bereich der Prognose. Den größten Anteil am EBITDA hatte mit 1,74 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland