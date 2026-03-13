Die Dresdener VSB hat mit dem Verpackungsproduzenten Sealed Air für seinen Produktionsstandort in Hessen ein On-site-PPA abgeschlossen. Dafür baut VSB eine 750 kW starke PV-Anlage auf das Hallendach und liefert den Strom an das Unternehmen. Der globale Verpackungsdienstleister Sealed Air hat mit der Dresdener VSB-Gruppe einen Abnahmevertrag für Solarstrom aus Photovoltaik vom eigenen Betriebsgelände (On-site-PPA) für seinen Produktionsstandort in Alsfeld (Hessen) geschlossen. Dabei verantwortet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
