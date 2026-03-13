Ölpreis wieder über 100 $: Rubrik: Gute Zahlen | BE Semi: Übernahmegerücht | VW: China-Offensive startet

Volkswagen und XPeng haben im Werk Hefei in Ostchina mit der Serienproduktion ihres gemeinsam entwickelten vollelektrischen SUV-Modells ID.UNYX 08 für den chinesischen Markt begonnen. Geht der Plan von Volkswagen auf?Sollte man sein Depot vor dem Wochenende absichern? Die Börsen befinden sich derzeit in einem Spannungsfeld aus geopolitischen Risiken, Zinssorgen und starken Einzelbewegungen bei Technologie- und Rüstungswerten. Gerade vor dem Wochenende stellen sich viele Anleger eine entscheidende Frage: Ist es klug, das eigene Depot abzusichern - oder verpasst man damit die nächste Aufwärtsbewegung? Aktienduell - Walmart gegen Target Im US-Einzelhandel liefern sich zwei Giganten seit Jahren …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran