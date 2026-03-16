EQS-News: ROHM Co., Ltd.
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KYOTO, Japan, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- ROHM Co., Ltd. hat mit dem Online-Verkauf neuer SiC-Module begonnen: TRCDRIVE-Paket , HSDIP20 und DOT-247. Angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich der Verknappung der globalen Stromversorgung und der Notwendigkeit von Energieeinsparungen fördern diese Produkte den Einsatz hocheffizienter Stromumwandlung mit SiC in einem breiteren Anwendungsspektrum. Diese Produkte sind bei Händlern wie DigiKey erhältlich.
TRCDRIVE-Paket
Informationen zum TRCDRIVE-Paket: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603055107-O1-NTn4X99y.pdf
HSDIP20
Informationen zum HSDIP20: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603055107-O2-9TKRZTQS.pdf
DOT-247
Informationen zu DOT-247: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603055107-O3-oiQk3Y3J.pdf
Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2026-03-12_news_sic-power-module&defaultGroupId=false
Informationen zur Marke EcoSiC: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603055107-O4-03mc4362.pdf
Informationen zu ROHM: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603055107-O5-6EX30Js5.pdf
Offizielle Website: https://www.rohm.com/
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16.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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