Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG



Tecan präsentiert Ergebnisse 2025 und stellt Programm zur Rückkehr zu profitablem Wachstum vor



Finanzresultate für das Gesamtjahr 2025 - Zusammenfassung

Umsatz von CHF 882.5 Mio. (2024: CHF 934.3 Mio.), Rückgang um 1.6% in Lokalwährungen für das Gesamtjahr, mit einem Wachstum von 0.4% im zweiten Halbjahr

Auftragseingang stieg um 3.8% in Lokalwährungen im Gesamtjahr und um 8.6% im zweiten Halbjahr

Bereinigtes EBITDA von CHF 142.1 Mio. (2024: CHF 164.4 Mio.), bereinigte EBITDA-Marge von 16.1% (2024: 17.6%), belastet durch negative Wechselkurseffekte und Zölle, teilweise ausgeglichen durch Kostensenkungsmassnahmen und operative Verbesserungen

Reingewinn durch nicht zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von CHF 139.5 Mio. belastet, was zu einem ausgewiesenen Nettoverlust von CHF 110.7 Mio. führte (2024: Reingewinn von CHF 67.7 Mio.)

Starker Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von CHF 138.0 Mio. (2024: CHF 148.5 Mio.), Cash Conversion stieg auf 118% des ausgewiesenen EBITDA (2024: 100%)

Antrag auf eine gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro Aktie

Ausblick

Ausblick 2026 Umsatzsteigerung im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen erwartet, wobei der relevante Markt voraussichtlich weitgehend unverändert bleiben wird Bereinigte EBITDA-Marge von 15.5 bis 16.5% des Umsatzes prognostiziert, einschliesslich eines negativen Effekts von 110 Basispunkten aufgrund von ungünstigen Wechselkursen und Zöllen Diese Erwartung für die Margenentwicklung basiert auch auf einer zugrunde liegenden Rentabilitätsverbesserung von 50 bis 150 Basispunkten durch das Transformationsprogramm

Mittelfristiger Ausblick bestätigt Ziel, bis 2028 einen Umsatz von CHF 1 Milliarde und eine bereinigte EBITDA-Marge von 20% zu erreichen, unterstützt durch das laufende Transformationsprogramm mit einem Beitrag von 200 bis 300 Basispunkten





Männedorf, Schweiz, 16. März 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute die geprüften Finanzergebnisse für 2025 bekannt gegeben und meldet eine Rückkehr zum Umsatzwachstum und einen starken Auftragseingang im zweiten Halbjahr. Zudem hat Tecan den kurzfristigen Finanzausblick für 2026 veröffentlicht und den mittelfristigen Ausblick bestätigt. Im Laufe des Tages wird das Unternehmen im Rahmen eines Capital Markets Update weitere Details zu den wichtigsten Treibern für das mittelfristige Wachstum und die Rentabilitätsentwicklung ausführen.

Monica Manotas, CEO von Tecan, kommentierte: «Unsere Leistung im Jahr 2025 spiegelt nicht das Potenzial von Tecan wider. Wir arbeiten entschlossen daran, dies zu ändern. Unser Kerngeschäft ist intakt und unsere Bilanz ist stark. Unser Transformationsprogramm ist auf Portfoliooptimierung sowie kommerzielle und operative Exzellenz ausgerichtet. Wir konzentrieren uns darauf, zu profitablem Wachstum zurückzukehren und unser Unternehmen gleichzeitig für die unmittelbare Zukunft und darüber hinaus zu positionieren.

Während die Rückkehr zum Wachstum in unserer Branche erst allmählich erfolgen wird, sind die Kräfte, die ihre Zukunft prägen - KI-Integration, Automatisierung, wissenschaftliche Komplexität, wirtschaftlicher Druck - stark und nachhaltig. Wir gehen davon aus, dass diese Kräfte in den nächsten zehn Jahren ein deutliches Wachstum in der Laborautomatisierung bewirken werden, und wir wollen das Marktwachstum durch unsere Führungsrolle im Bereich KI- und datengesteuerte Lösungen übertreffen.

Um dies zu erreichen, haben wir 'Rewired' ins Leben gerufen, ein Transformationsprogramm, das Tecan zukunftssicher machen und befähigen soll, sowohl bei der Innovation als auch bei der Umsetzung herausragende Leistungen zu erzielen. Technologieführerschaft und die Fähigkeit, diese in profitables Wachstum umzusetzen, sind sowohl für Kunden als auch für Aktionäre entscheidend. Wir werden dies mit finanzieller Disziplin, konsequenter Kapitalallokation und dem strategischen Fokus angehen, der erforderlich ist, um das langfristige Potenzial von Tecan zu realisieren.»

Finanzresultate für das Gesamtjahr und das zweite Halbjahr 2025

Auftragseingang und Umsatz

Der Auftragseingang der Gruppe erreichte für das Gesamtjahr 2025 CHF 900.9 Mio. (2024: CHF 903.6 Mio.), was einem Rückgang von 0.3% in Schweizer Franken und einem Wachstum von 3.8% in Lokalwährungen entspricht. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag in beiden Geschäftssegmenten über 1. Im zweiten Halbjahr stieg der Auftragseingang um 8.6% in Lokalwährungen und um 2.6% in Schweizer Franken.

Der Umsatz der Gruppe sank 2025 um 1.6% in Lokalwährungen und um 5.5% in Schweizer Franken auf insgesamt CHF 882.5 Mio. (2024: CHF 934.3 Mio.). Im zweiten Halbjahr kehrte Tecan zu einem moderaten Umsatzwachstum zurück, wobei der Umsatz in Lokalwährungen um 0.4% stieg. In Schweizer Franken sank der Umsatz um 5.2% auf CHF 443.0 Mio. (2024: CHF 467.1 Mio.).

Diese Umsatzzahlen wurden bereits in einem Trading Statement vom 9. Januar 2026 bekannt gegeben.

Rentabilität und Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit

Das bereinigte EBITDA1 (Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen) belief sich auf CHF 142.1 Mio., nach CHF 164.4 Mio. im Jahr 2024. Die bereinigte EBITDA-Marge sank auf 16.1% des Umsatzes (2024: 17.6%). Die Marge wurde erheblich durch negative Wechselkurseffekte (-130 Basispunkte) und Zölle (-70 Basispunkte) belastet, was teilweise durch zugrunde liegende Verbesserungen (+50 Basispunkte) ausgeglichen wurde. Ohne die kombinierten negativen Auswirkungen von Wechselkurseffekten und Zöllen in Höhe von 200 Basispunkten lag die bereinigte EBITDA-Marge bei 18.1% und entsprach damit den am 12. März 2025 kommunizierten Prognosen. Das ausgewiesene EBITDA belief sich auf CHF 117.1 Mio. gegenüber CHF 148.0 Mio. im Vorjahr, was einer ausgewiesenen Marge von 13.3% bzw. 15.8% entspricht.

Der Reingewinn wurde durch nicht zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von CHF 139.5 Mio. belastet, die aus der strategischen Restrukturierung weniger rentabler oder verlustbringender Produktlinien im Partnering Business resultierten. Tecan wird Synergien zwischen angestammten Design- und Entwicklungskapazitäten und den Fertigungskapazitäten von Paramit nutzen und die 2021 erworbenen dedizierten Designfunktionen einstellen. Infolge der Wertminderung wies Tecan einen Nettoverlust von CHF 110.7 Mio. aus (2024: Nettogewinn von CHF 67.7 Mio.). Neben dem geringeren Betriebsgewinn belastete auch ein tieferes Finanzergebnis den Reingewinn. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf negative Wechselkurseffekte und die Umrechnung von in US-Dollar denominierten Vermögenswerten in Schweizer Franken zurückzuführen. Der ausgewiesene Gewinn pro Aktie betrug CHF -8.74 (2024: CHF 5.30). Der bereinigte Reingewinn2 belief sich auf CHF 87.0 Mio. (2024: CHF 103.1 Mio.), der bereinigte Gewinn pro Aktie2 auf CHF 6.87 (2024: CHF 8.08).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit erreichte CHF 138.0 Mio., verglichen mit CHF 148.5 Mio. im Jahr 2024. Die Cash Conversion verbesserte sich auf 118% des ausgewiesenen EBITDA (2024: 100%). Dank eines soliden Cashflow-Managements stieg die Nettoliquidität von Tecan (flüssige Mittel plus kurzfristige Festgelder abzüglich Bankverbindlichkeiten, Darlehen und der ausstehenden Anleihe) von CHF 153.7 Mio. per 31. Dezember 2024 auf CHF 160.8 Mio. per 31. Dezember 2025.

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms hat Tecan von August 2025 bis zum 31. Dezember 2025 eigene Aktien im Wert von CHF 24.8 Mio. zurückgekauft. Das Programm ermöglicht über die Laufzeit den Rückkauf von Namenaktien im Wert von insgesamt bis zu CHF 120 Mio.

Informationen nach Geschäftssegmenten

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business erreichte CHF 377.1 Mio. (2024: CHF 397.0 Mio.), was einem Rückgang von 1.0% in Lokalwährungen und 5.0% in Schweizer Franken entspricht. Im zweiten Halbjahr ging der Umsatz in Lokalwährungen um 3.2% zurück. Im Berichtsjahr wurde die Nachfrage nach Instrumenten von akademischen und staatlichen Kunden durch Budgetunsicherheiten und volatile öffentliche Finanzierungen erheblich beeinträchtigt, insbesondere in den USA und China. Der Umsatz mit Biopharma-Unternehmen lag in Lokalwährungen leicht unter dem Vorjahresniveau, wobei der Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte deutlich anzog. Der Bereich Diagnostik verzeichnete während des gesamten Jahres weiterhin ein solides Umsatz- und Auftragswachstum in Lokalwährungen.

Der Auftragseingang im Geschäftssegment Life Sciences Business stieg im Gesamtjahr in Lokalwährungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich, wobei sich das Wachstum im zweiten Halbjahr beschleunigte. Das Book-to-Bill-Verhältnis blieb 2025 über 1.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis in diesem Segment (Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT) belief sich auf CHF 25.7 Mio. (2024: CHF 39.5 Mio.), wobei die ausgewiesene Betriebsrendite auf 6.7% des Umsatzes zurückging (2024: 9.8%). Auf das Segment entfiel der Grossteil der negativen Auswirkungen von Wechselkursen und Zöllen. Darüber hinaus beschloss Tecan im Rahmen der Portfoliooptimierung, sich aus bestimmten Aktivitäten von Tecan Genomics zurückzuziehen. Dies führte zu einer Wertberichtigung von CHF 5.3 Mio. Kostensenkungsmassnahmen glichen diese negativen Auswirkungen teilweise aus. Das bereinigte EBITDA3 für das Segment belief sich auf CHF 63.4 Mio. (2024: CHF 79.1 Mio.), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 16.5% des Umsatzes entspricht (2024: 19.6%).

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Geschäftssegment Partnering Business verzeichnete einen Umsatz von CHF 505.4 Mio. (2024: CHF 537.3 Mio.), was einem Rückgang von 2.0% in Lokalwährungen und 5.9% in Schweizer Franken entspricht. Im zweiten Halbjahr stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 3.3%.

Die insgesamt schwache Nachfrage nach Life-Sciences-Instrumenten wirkte sich negativ auf den Umsatz mit Cavro-OEM-Komponenten und Paramit-CDMO-Fertigungsdienstleistungen aus. Demgegenüber sorgte die Dynamik im Diagnostikbereich für ein solides Wachstum in Lokalwährungen bei den In-vitro-Diagnostiksystemen der Synergence-Produktlinie.

Der Auftragseingang im Partnering Business wuchs im Gesamtjahr in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Wie erwartet beschleunigte sich der Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte deutlich und erreichte ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag 2025 für dieses Segment ebenfalls über 1.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis (EBIT) im Partnering Business entspricht einem Verlust von CHF 103.6 Mio. (2024: Gewinn von CHF 46.6 Mio.). Diese Entwicklung ist in erster Linie auf die nicht zahlungswirksame Wertminderung in Höhe von CHF 139.5 Mio. aus der strategischen Restrukturierung weniger rentabler oder verlustbringender Produktlinien zurückzuführen. Das bereinigte EBITDA3 für das Segment belief sich auf CHF 89.7 Mio. (2024: CHF 91.1 Mio.), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 17.7 % des Umsatzes entspricht (2024: 16.9 %). Dieser Wert stieg vor allem aufgrund eines günstigen Produktmixes und einer starken Kostenkontrolle, was die negativen Auswirkungen von Wechselkursen und Zöllen mehr als ausgleichen konnte.

Anträge an die Generalversammlung

Aufgrund des soliden Geldzuflusses aus operativer Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr 2025 und als Ausdruck des Vertrauens in die Zukunft von Tecan sowie der Verpflichtung zu einer attraktiven Gewinnausschüttung wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung am 15. April 2026 eine gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro Aktie vorschlagen. Die Hälfte der Dividende, d. h. CHF 1.50, wird wiederum aus der vorhandenen Kapitaleinlagereserve ausbezahlt und unterliegt somit nicht der Verrechnungssteuer.

Zusätzlich zu den am 4. Dezember 2025 bekannt gegebenen Veränderungen im Verwaltungsrat wird Guillaume Daniellot als neues unabhängiges Mitglied zur Wahl vorgeschlagen. Guillaume Daniellot ist seit Januar 2020 CEO der Straumann Group; zuvor hatte er in diesem Unternehmen verschiedene Führungspositionen inne. Frühere Stationen seiner Karriere umfassen Führungspositionen im Produktmanagement für Krankenhäuser bei Coloplast und B. Braun sowie im Vertrieb und Marketing bei Dentsply in Frankreich. Guillaume Daniellot verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Physik der Universität Dijon, einen Master-Abschluss in Marketing der FGE in Tours und einen MBA der ESC European School of Management in Paris. Er wird den Verwaltungsrat mit seinen umfassenden Kenntnissen der Medtech-Branche und mit seiner ausgewiesenen Führungskompetenz in den globalen Gesundheitsmärkten ergänzen.

Ausblick

Für 2026 erwartet Tecan eine allmähliche Erholung der Endmärkte. Eine vollständige Normalisierung wird jedoch noch nicht erwartet. Die Marktentwicklung dürfte sich zwischen einem moderaten Rückgang und einem moderaten Wachstum bewegen. Tecan erwartet, bei einzelnen Kundensegmenten Verbesserungen zu sehen, während in anderen weiterhin Unsicherheit besteht. Insgesamt rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen.

Die Wechselkurse und die annualisierten Auswirkungen von Zöllen werden die Rentabilität auch im Jahr 2026 belasten. Tecan geht davon aus, dass diese externen Faktoren4 die bereinigte EBITDA-Marge mit insgesamt 110 Basispunkten belasten werden. Unter Berücksichtigung dieser Effekte prognostiziert Tecan eine bereinigte EBITDA-Marge - ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und Integrationskosten - von 15.5% bis 16.5% des Umsatzes. Diese Prognose beinhaltet auch eine zugrunde liegende Rentabilitätsverbesserung von 50 bis 150 Basispunkten, die aus dem laufenden Transformationsprogramm resultieren soll.

Tecan bestätigt zudem den mittelfristigen Ausblick, der im Rahmen des heutigen Capital Markets Update näher erläutert wird, einschliesslich einer Aktualisierung der wichtigsten Treiber, die diesen Ausblick stützen. Tecan erwartet eine anhaltende allmähliche Verbesserung der Endmärkte mit einem Marktwachstum von 1% bis 3% in den Jahren 2027-2028. Das Unternehmen strebt bis 2028 einen Umsatz von CHF 1 Milliarde4 und eine bereinigte EBITDA-Marge4 von 20% an. Unterstützt wird dies durch das laufende Transformationsprogramm «Rewired». Dieses soll durch zusätzliche Umsätze und Effizienzsteigerungen in den Bereichen Operations, Vertrieb, Administration sowie Forschung und Entwicklung einen Beitrag im Umfang von 200 bis 300 Basispunkte leisten.

Ab 2029 geht Tecan von einer Rückkehr zu normalen Marktbedingungen mit einem Marktwachstum im bisherigen Bereich von 3% bis 5% aus. In diesem Umfeld erwartet Tecan eine Rückkehr zu durchschnittlichen organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen bei gleichzeitiger kontinuierlicher Verbesserung der Rentabilität.

Berichte und Webcast

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 und der Nachhaltigkeitsbericht 2025 wurden ebenfalls heute veröffentlicht und können auf der Website des Unternehmens www.tecan.com unter Investor Relations abgerufen werden.

Tecan wird heute um 14:00 Uhr (MEZ) in Zürich eine Analysten- und Medienkonferenz durchführen, um das Jahresergebnis 2025 zu diskutieren. Die Konferenz beinhaltet auch ein Capital Markets Update mit einem Überblick über die wichtigsten Treiber, die den mittelfristigen Ausblick des Unternehmens stützen. Die Präsentation wird per Live-Audio-Webcast übertragen, den Interessierte unter www.tecan.com abrufen können. Ein Link zum Webcast wird unmittelbar vor der Veranstaltung bereitgestellt. Eine Aufzeichnung des Webcast wird für einen Zeitraum von 12 Monaten unter www.tecan.com zur Verfügung stehen.

Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz lauten wie folgt (Zugangscode 127505):

Schweiz: +41 22 518 90 26

Grossbritannien: +44 20 3936 2999

USA: +1 646 233 4753

Die Teilnehmer sollten sich nach Möglichkeit 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einwählen.

Wichtige Termine

Die ordentliche Generalversammlung der Tecan-Aktionäre findet am 15. April 2026 statt.

Ein qualitatives Update für das erste Quartal 2026 wird am 12. Mai 2026 veröffentlicht.

Der Halbjahresbericht 2026 wird am 11. August 2026 veröffentlicht.

Ein qualitatives Update für das dritte Quartal 2026 wird am 5. November 2026 veröffentlicht.



1 Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen schliesst Restrukturierungskosten sowie Akquisitions- und Integrationskosten (+CHF 25.0 Mio.) aus.

2 Die Berechnung des bereinigten Reingewinns und des bereinigten Gewinns pro Aktie für 2025 schliesst Restrukturierungskosten, Akquisitions- und Integrationskosten (CHF 25.0 Mio.), die kumulierten Abschreibungen auf erworbenen immateriellen Vermögenswerten (CHF 23.3 Mio.) und einmalige, nicht zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von CHF 139.5 Mio. aus. Sie wurden mit dem ausgewiesenen Konzernsteuersatz von 9.9% berechnet.

3 Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen für das Geschäftssegment Life Sciences Business schliesst Restrukturierungskosten sowie Akquisitions- und Integrationskosten (+CHF 8.1 Mio.) aus. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen für das Geschäftssegment Partnering Business schliesst Restrukturierungskosten sowie Akquisitions- und Integrationskosten (+CHF 14.4 Mio.) aus.

4 Unter der Annahme der am 31. Dezember 2025 geltenden Zölle. Änderungen der Zölle können sich auf den Ausblick auswirken. Die Rentabilitätserwartungen für 2026 und die Erwartungen für den mittelfristige Ausblick für den Umsatz und die bereinigte EBITDA-Marge basieren auf einer durchschnittlichen Wechselkursprognose von 1 Euro zu CHF 0.92 und 1 US-Dollar zu CHF 0.80.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren - von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com

Anhang