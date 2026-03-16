EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares mit weiterem Rekordjahr: Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen steigert Mutares Konzernumsatz und Nettoergebnis der Holding im Geschäftsjahr 2025 - Anhebung der Mittelfristziele auf 25 % ...



16.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Mutares mit weiterem Rekordjahr: Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen steigert Mutares Konzernumsatz und Nettoergebnis der Holding im Geschäftsjahr 2025 - Anhebung der Mittelfristziele auf 25 % Wachstum pro Jahr bei Holding-Ergebnis und Konzernumsatz Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees der Mutares-Holding erreichen im Geschäftsjahr 2025 EUR 106,2 Mio. (Vorjahr: EUR 109,8 Mio.)

Jahresüberschuss der Mutares-Holding im Geschäftsjahr 2025 auf EUR 130,4 Mio. (Vorjahr: EUR 108,3 Mio.) gesteigert

Umsatzerlöse im Konzern steigen auf EUR 6,5 Mrd. (Vorjahr: EUR 5,3 Mrd.), EBITDA erhöht auf EUR 733,5 Mio. (Vorjahr: EUR 117,1 Mio.), Adjusted EBITDA auf EUR -27,8 Mio. (Vorjahr: EUR -85,4 Mio.) verbessert

Prognose sieht für Geschäftsjahr 2026 Konzernumsatz zwischen EUR 7,9 Mrd. und EUR 9,1 Mrd. und Jahresüberschuss von EUR 165 Mio. bis EUR 200 Mio. der Mutares-Holding vor

Neue Mittelfristziele bis 2030: 25 % Wachstum pro Jahr beim Konzernumsatz sowie beim Jahresüberschuss in der Mutares-Holding

Starkes kurzfristiges Wachstum in den USA und Asien erwartet München, 16. März 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares" oder "Mutares-Holding" und, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, "Mutares-Konzern"), hat mit den heute veröffentlichten vorläufigen und ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 die Prognosen erfüllt. Die Gesellschaft geht mit großem Optimismus in das Geschäftsjahr 2026 und hebt die mittelfristigen Ziele an. Das für die Mutares-Aktionäre maßgebliche Nettoergebnis der Mutares-Holding soll bis zum Geschäftsjahr 2030 analog zum Konzernumsatz um 25 % pro Jahr wachsen. Jahresüberschuss der Mutares-Holding auf EUR 130,4 Mio. gesteigert Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding (Mutares SE & Co. KGaA), die aus Beratungsleistungen an verbundene Unternehmen und Management Fees resultieren, erreichten im Geschäftsjahr 2025 EUR 106,2 Mio. (Vorjahr: EUR 109,8 Mio.). Der handelsrechtliche Jahresüberschuss der Mutares-Holding lag im Geschäftsjahr 2025 bei EUR 130,4 Mio. (Vorjahr: EUR 108,3 Mio.). Wesentlichen Einfluss auf die Steigerung des Ergebnisses hatte die verstärkte Exit-Aktivität im Berichtszeitraum, wobei der vollständige Ausstieg bei Steyr Motors die herausragende und maßgeblich ergebnisbeeinflussende Transaktion im Geschäftsjahr 2025 darstellte. Der Mutares-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 6,5 Mrd. (Vorjahr: EUR 5,3 Mrd.). Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) nach IFRS belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf EUR 733,5 Mio. (Vorjahr: EUR 117,1 Mio.), unter anderem beeinflusst durch Gewinne aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") und den positiven Beiträgen der Exits des Geschäftsjahres. Das insbesondere um die Einflüsse aus regelmäßigen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios bereinigte Adjusted EBITDA[1] konnte für das Geschäftsjahr 2025 auf EUR -27,8 Mio. (Vorjahr: EUR -85,4 Mio.) verbessert werden. Das Adjusted EBITDA war insbesondere von den Neuakquisitionen des Geschäftsjahres, allen voran Buderus, sowie von einem weiterhin herausfordernden Umfeld bei Lapeyre und Byldis geprägt. Dem stehen ausgesprochen erfreuliche Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritte bei Efacec, Donges, SFC Solutions (Teil von Amaneos) und Guascor Energy gegenüber. Signifikanter Ausbau und Internationalisierung des Portfolios Mutares hat im Geschäftsjahr 2025 den Portfolioausbau mit hoher Dynamik vorangetrieben und damit die Grundlage für die nächste Phase der Wertschöpfung geschaffen. Im Fokus standen insbesondere skalierbare Plattform-Investments, gezielte Add-on-Akquisitionen sowie die konsequente Internationalisierung des Portfolios - insbesondere in den USA. Mit den Akquisitionen des Geschäftsjahres 2025 hat Mutares Unternehmen mit einem kumulierten Jahresumsatz von rund EUR 2,5 Mrd. in das Portfolio aufgenommen und damit die Basis des Konzerns deutlich verbreitert. Weitere Akquisitionen in den USA sind geplant. Aufgrund der signifikant wachsenden Opportunitäten plant Mutares den Aufbau eines zweiten US-Standorts innerhalb der nächsten zwölf Monate. Nach dem Bilanzstichtag 2025 hat Mutares zudem entscheidende strategische Weichen für die nächste Entwicklungs- und Wachstumsphase des Konzerns gestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die im Januar 2026 unterzeichnete Vereinbarung zum Erwerb des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics in Amerika und Europa von SABIC, die dem Konzern den Eintritt in eine neue Größenordnung ermöglicht. Mit einem jährlichen Umsatz von rund EUR 2 Mrd., einem Eigenkapital von knapp EUR 2 Mrd. sowie historisch jährlich erzielten operativen Ergebnissen von mehr als EUR 500 Mio., die in den vergangenen Jahren vor dem Hintergrund eines schwachen Chemiezyklus unter Druck geraten sind, handelt es sich um die größte Akquisition in der Historie von Mutares. Neben dem substanziellen Umsatzbeitrag stärkt insbesondere der ausgeprägte industrielle Footprint in den USA die internationale Aufstellung von Mutares. Die Transaktion bildet zugleich die Grundlage für die Gründung des neuen Segments "Chemicals & Materials", mit dem Mutares erstmals in bedeutendem Umfang in die Bereiche Spezialchemikalien und Hochleistungswerkstoffe eintritt, sodass sich insgesamt die Umsatzbasis des Mutares-Konzerns deutlich verbreitert. Intensivierte Exit-Aktivitäten unterstreichen Wertschöpfungskraft Mit zahlreichen Exit-Transaktionen hat Mutares die Leistungsfähigkeit des Geschäftsmodells auch im Geschäftsjahr 2025 eindrucksvoll bestätigt. Im Mittelpunkt standen mit Steyr Motors und Terranor zwei herausragende Kapitalmarkttransaktionen. Der vollständige Exit bei der erstgenannten Gesellschaft ist dabei ein besonderer Meilenstein als die erfolgreichste Investition in der Unternehmensgeschichte. Nach dem erfolgreichen Börsengang von Steyr Motors im Geschäftsjahr 2024 und einer schrittweisen Reduzierung der Beteiligung veräußerte Mutares im November 2025 den verbliebenen Anteil von 23 % im Rahmen einer stark nachgefragten Privatplatzierung vollständig an institutionelle Investoren aus dem In- und Ausland. Über die gesamte Haltedauer erzielte Mutares einen Bruttoerlös von über EUR 170 Mio. sowie einen ROIC deutlich oberhalb der Zielspanne. Auch bei Terranor konnte Mutares signifikante Werte realisieren. Mit dem Börsengang am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm im Juni 2025 wurde Terranor erfolgreich am Kapitalmarkt positioniert. In einem ersten Schritt veräußerte Mutares 25 % der Anteile, gefolgt von einer weiteren Platzierung im Dezember 2025, wodurch der Anteil auf 57 % reduziert wurde. Beide Transaktionen stießen auf starke Nachfrage nationaler und internationaler Investoren und führten ebenfalls zu einem ROIC klar oberhalb der Zielspanne. Mit dem Verkauf von Fuentes kurz vor dem Jahreswechsel hat Mutares einmal mehr die Fähigkeit unter Beweis gestellt, Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und attraktiven Marktpositionen zu identifizieren und innerhalb von kürzester Zeit dank der Umsetzung entscheidender operativer Verbesserungen eine erhebliche Wertsteigerung zu realisieren. Die hohe Exit-Dynamik setzte sich auch im laufenden Jahr 2026 bereits fort. So wurden mit dem erfolgreichen Verkauf von LiBCycle (vormals Teil der inTime Group) sowie der unterzeichneten Vereinbarung zum Verkauf von Kalzip, Relobus und inTime Group zusätzliche Wertrealisierungen erzielt. Zudem sieht Mutares im weiteren Jahresverlauf zusätzliche attraktive Exit-Möglichkeiten mit signifikantem Wertschöpfungspotenzial, insbesondere bei Beteiligungen aus den Bereichen Energie und Energieinfrastruktur. Neue Segmentierung der Beteiligungen Im Laufe des Geschäftsjahres 2025 hat Mutares als Reaktion auf veränderte Anforderungen im Marktumfeld und insbesondere innerhalb des Portfolios durch die realisierten Akquisitionen und Exits die Neusegmentierung der operativen Schwerpunkte umgesetzt. Ziel ist es, die strategische Steuerung und das operative Management der Portfoliounternehmen noch präziser an den unterschiedlichen Marktcharakteristika und Werttreibern auszurichten. Kern der neuen Struktur war die Einführung des Segments "Infrastructure & Special Industry", das Unternehmen in regulierten oder infrastrukturell verankerten Märkten - etwa in Energieversorgung, industriellen Dienstleistungen oder Spezialanwendungen - bündelt. Die Beteiligungen des bisherigen Segments "Retail & Food" wurden dem erweiterten Segment "Goods & Services" zugewiesen, das nun zyklische Konsum- und Dienstleistungsunternehmen thematisch konsistent zusammenfasst. "Automotive & Mobility" bleibt als frühzyklisches Segment bestehen, während "Engineering & Technology" weiterhin die spätzyklischen Industrien abdeckt. Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird die Segmentierung wie zuvor beschrieben um das neue Segment "Chemicals & Materials" ergänzt, das frühzyklisches bis schwach zyklisches Geschäft abdeckt. Neuer Mittelfristausblick - Mindestens 25 % jährliches Wachstum bei Konzernumsatz und Jahresüberschuss der Mutares-Holding geplant Basierend auf der operativen Entwicklung, den im Berichtsjahr erfolgreich umgesetzten sowie unterzeichneten Transaktionen und der weiterhin gut gefüllten Transaktionspipeline sieht sich der Vorstand von Mutares in seiner Wachstumsstrategie bestätigt. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand auf Basis der bestehenden Portfoliostruktur sowie der bereits vereinbarten Transaktionen einen weiteren deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse im Mutares-Konzern auf EUR 7,9 Mrd. bis EUR 9,1 Mrd. Für die Mutares-Holding wird für das Geschäftsjahr 2026 ein Jahresüberschuss in einer Bandbreite von EUR 165 Mio. bis EUR 200 Mio. erwartet. Treiber dieser Entwicklung sind neben einer steigenden Umsatzbasis im Portfolio insbesondere zusätzliche Beratungsumsätze aus neu erworbenen Plattforminvestitionen, eine zunehmende operative Ergebnisverbesserung in den Portfoliounternehmen sowie weitere geplante Wertrealisierungen über Exits. Die zunehmende Internationalisierung des Portfolios, insbesondere durch die umfangreichen Opportunitäten in den USA und perspektivisch auch über den weiteren Ausbau der Aktivitäten in Asien, schafft neue strukturelle kurz-, mittel- und langfristige Wachstumsperspektiven. Insbesondere die USA entwickeln sich zu einem strategischen Kernmarkt für Mutares mit einer dynamisch wachsenden Deal-Pipeline und attraktiven industriellen Transformationssituationen. Durch die Etablierung des neuen Segments "Chemicals & Materials" mit der Übernahme des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics von SABIC in Amerika und Europa als Grundlage, erschließt sich Mutares in signifikanter Größenordnung den neuen Markt für Spezialchemikalien und Hochleistungswerkstoffe und schafft eine skalierbare Plattform mit globaler Reichweite. Das neue Segment bietet erhebliches Potenzial für operative Verbesserungen, weitere Add-on-Akquisitionen und zusätzliche langfristige Wertsteigerung. Bis zum Geschäftsjahr 2030 strebt der Vorstand ein jährliches Wachstum des Konzernumsatzes um 25 % an. Parallel dazu soll auch der Jahresüberschuss der Mutares-Holding um 25 % pro Jahr gesteigert werden. Im Hinblick auf die zuvor kommunizierten Mittelfristziele mit einem Konzernumsatz von EUR 10 Mrd. und einem Jahresüberschuss der Mutares Holding von EUR 200 Mio. bis zum Geschäftsjahr 2028 geht Mutares davon aus, diese damit schon deutlich früher zu erreichen. Die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden mit dem Geschäftsbericht 2025 am 28. April 2026 veröffentlicht. Nichteinhaltung einer Finanzkennzahl zum Ende des Geschäftsjahres 2025 und Verzicht auf eine Überprüfung vor dem 30. Juni 2026 Auf Basis der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 geht der Vorstand von Mutares davon aus, dass eine in den Anleihebedingungen der Anleihen 2023/2027 (ISIN NO0012530965) sowie 2024/2029 (ISIN NO0013325407) enthaltene Bedingung zum Verhältnis von Konzern-Nettoverschuldung zu Konzern-Eigenkapital nicht eingehalten werden kann. Hintergründe hierfür sind neben Bewertungseffekten eine geringere Anzahl von abgeschlossenen Transaktionen mit positivem Effekt auf das Konzern-Eigenkapital ("Bargain Purchase") im vierten Quartal 2025 sowie deutlich erhöhte Verbindlichkeiten für Leasing. Der Vorstand geht aufgrund der bereits unterzeichneten Erwerbe von Wartsila Gas Solutions und dem ETP Geschäft von SABIC davon aus, dass die Finanzkennzahl zu Ende Juni 2026 wieder eingehalten und signifikant unterschritten wird. Mutares wird daher die Anleihegläubiger zeitnah gemäß eines in den Anleihebedingungen vorgesehenen schriftlichen Verfahrens ("Written Resolution") um den Verzicht auf die Einhaltung der Finanzkennzahl bezogen auf Konzern-Nettoverschuldung zu Konzern-Eigenkapital für das Geschäftsjahr 2025 ersuchen. Ferner wird die Gesellschaft beantragen, die Einhaltung dieser Finanzkennzahl bis zum 29. Juni 2026 auszusetzen. Bezogen auf die Verschuldung der Mutares-Holding ist geplant, die Anleihen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 auf einen Nominalbetrag von EUR 250 Mio. bis EUR 300 Mio. zu reduzieren. Dazu beabsichtigt der Vorstand, beginnend mit dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 pro Quartal jeweils mindestens EUR 25 Mio. der Anleihe 2023/2027 zurück zu erwerben. Der Vorstand von Mutares ist überzeugt davon, dass eine Zustimmung zu den beschriebenen Anträgen im Rahmen des schriftlichen Verfahrens gegeben wird und geht mit einer Zustimmung der Anleihegläubiger bis zum 5. April 2026 aus. In diesem Zusammenhang bietet Mutares den Anleihegläubigern die Zahlung einer Gebühr von 1,50 % des Nominalvolumens an, sofern die notwendige Zustimmung zu den Anträgen erzielt wird.



[1] Die Grundlage für die Berechnung des Adjusted EBITDA des Mutares-Konzerns bildet das Konzern-EBITDA, bereinigt um transaktionsbedingte Effekte (Gewinne aus dem günstigen Erwerb von Portfoliounternehmen bzw. Entkonsolidierungsgewinne oder -verluste als Entkonsolidierungseffekte) sowie Restrukturierungs- und sonstige Einmalaufwendungen bzw. -erträge.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Diese Bekanntmachung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Schätzungen und Annahmen der Geschäftsführung der Mutares SE & Co. KGaA sowie auf anderen Informationen beruhen, die dieser derzeit zur Verfügung stehen. Die Begriffe "voraussehen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "prognostizieren", "sollten" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Die Mutares SE & Co. KGaA beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe und basiert auf zahlreichen Annahmen, die sich als richtig oder falsch erweisen können.

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