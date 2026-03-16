Männedorf - Tecan ist im vergangenen Geschäftsjahr wegen Wertminderungen tief in die roten Zahlen gerutscht. Erneut hatte der Laborausrüster mit kräftigen Gegenwinden zu kämpfen. Für das bereits laufende Jahr schlägt das Unternehmen aus Männedorf vorsichtige Töne an und startet ein Transformationsprogramm. Der Umsatzrückgang um 1,6 Prozent in Lokalwährungen auf 882,5 Millionen Franken ist bereits seit Anfang Januar bekannt. Neu sind dagegen die Gewinnzahlen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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