Der Quantum Computing Index hat sich in den vergangenen Handelstagen trotz anhaltender Nervosität an den Weltbörsen relativ robust gezeigt. Indes intensivieren nun auch immer mehr Länder ihre Forschung in diesem Bereich. So haben Deutschland und Frankreich den Rückstand auf die USA bei der Entwicklung der Quantentechnologie verringert.Nach einer Auswertung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) ist der Anteil der veröffentlichten Quanten-Patentanmeldungen aus den beiden Ländern im vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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