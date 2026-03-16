Von Thomas Stucki, CIO der St. Galler Kantonalbank St. Gallen - Die Erwartungen an die Geldpolitik der Zentralbanken haben gedreht. In den USA sind die Fantasien für Zinssenkungen verflogen. Die EZB-Präsidentin Lagarde zeigt sich proaktiv schon mal besorgt über eine steigende Inflation und verspricht ein recht- um nicht zu sagen vorzeitiges Handeln. Entsprechend reagiert der Finanzmarkt und geht von einer Zinserhöhung der EZB im Sommer aus. Die Prognosen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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