Wie alle europäischen Bankaktien ist auch die UniCredit-Aktie zuletzt an der Börse unter die Räder gekommen. Umso überraschender ist es, dass die italienische Großbank just in dieser Situation das lange erwartete Übernahmeangebot für die Commerzbank auf den Tisch legt. Ist das genau der richtige Moment für Anleger, in die UniCredit-Aktie einzusteigen? Das Übernahmeangebot ist da Der Kurs der Commerzbank-Aktie fiel am vergangenen Freitag seit Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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