CHAPTERS Group berichtete vorläufige Zahlen für 2025, die eine fortgesetzte Expansion zeigten. Der Pro-forma-Umsatz erreichte etwa 193 Mio. EUR (Pro-forma-Zahlen beinhalten den Volljahresbeitrag der akquirierten Unternehmen und unterscheiden sich daher von den berichteten Zahlen aufgrund von Timing-Effekten), was einem Anstieg von 53% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während das bereinigte operative EBITDA um 62% auf etwa 49 Mio. EUR stieg. Das organische Umsatzwachstum blieb mit rund 4,5% moderat, was teilweise auf buchhalterische Anpassungen und geringfügige Abschreibungen von nicht realisierbaren Umsatzbuchungen. Gleichzeitig unterstützten operative Verbesserungen ein organisches EBITDA-Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Für 2026 erwartet das Management ein beschleunigtes organisches Wachstum und eine fortgesetzte M&A-Aktivität, unterstützt durch eine solide Deal-Pipeline und finanzielle Flexibilität. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel von 48,00 EUR in Erwartung des Jahresberichts im Mai. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/chapters-group-ag
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