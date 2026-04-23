EQS-News: CHAPTERS Group AG
/ Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
Die CHAPTERS Group AG lädt Investoren herzlich zu ihrem Capital Markets Day am 15. Juli 2026 ein.
Ein Blick in den Maschinenraum von CHAPTERS
Der Capital Markets Day bietet Investoren einen dezidierten Einblick, wie CHAPTERS operativ arbeitet, Kapital allokiert und Wert über ihr Portfolio an Mission-Critical-Unternehmen schafft.
Das Management wird die gruppenweite Akquisitionsstrategie, das Wertschöpfungsmodell ("Manuscript Method") sowie die umfassende KI-Strategie von CHAPTERS vorstellen. Präsentationen werden vom CHAPTERS Management sowie ausgewählter Portfoliounternehmen gehalten.
Der Tag richtet sich an alle, die nicht nur verstehen wollen, was CHAPTERS ausmacht, sondern wie wir denken.
Datum: Mittwoch, 15. Juli 2026
23.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CHAPTERS Group AG
|Falkenried 29
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 40 / 20 95 02 69
|Fax:
|+ 49 (0) 40 / 20 96 87 92
|E-Mail:
|ir@chaptersgroup.com
|Internet:
|www.chaptersgroup.com
|ISIN:
|DE0006618309, DE000A254TL0
|WKN:
|661830, A254TL
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2313838
|Ende der Mitteilung
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