DER FY25-Bericht von CHAPTERS zeigt eine Plattform, die sich weiterhin im Ausbaumodus befindet. Die Gruppe hat ihre Finanzierungsstruktur erweitert, Financial Technologies zu einem wichtigen Segment ausgebaut, stark in M&A reinvestiert und ihre operativen Fähigkeiten, insbesondere im Bereich Public, gestärkt. Die bereinigten Umsätze stiegen auf ca. 195 Mio. EUR und das bereinigte EBITDA auf 49 Mio. EUR, was aktienbasierte Vergütung, Transformationskosten, Integrationskosten, höhere Plattformausgaben widerspiegelt. Auch fiel das bereinigte EPS auf -0,03 EUR. Das Management betrachtet 2025 als ein Jahr des Muskelaufbaus: Das Ziel ist es, bis 2027 eine stärkere Basis zu schaffen, wobei reinvestiertes Kapital und verbesserte Ausführung im Laufe der Zeit aktionärswirksam werden sollen. Kurzfristig bieten eine Reihe von Swingfaktoren eine glaubwürdige Grundlage für eine stärkere operative Leistung im Jahr 2026. Nach unserer Modellüberarbeitung passen wir unser Kursziel auf 50,00 EUR an (alt: 48,00 EUR), BUY. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/chapters-group-ag
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