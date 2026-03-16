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LLB emittiert erfolgreich Anleihe über CHF 200 Mio.



16.03.2026 / 12:10 CET/CEST





Vaduz, 16. März 2026. Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) hat eine festverzinsliche Anleihe im Format Senior Preferred über CHF 200 Mio. ausgegeben. Die Emission stiess auf grosse Nachfrage.

«Das grosse Interesse an unserer Anleihe bestätigt das Vertrauen der Investoren in unsere Strategie und die Stärke unseres Geschäftsmodells», kommentiert Group CEO Christoph Reich die erfolgreiche Emission.

Die LLB verfügt über eine Tier-1-Ratio von 19.0 Prozent und ein Eigenkapital von CHF 2.4 Milliarden, was ihre solide Kapitalausstattung belegt. Das Moody's Depositenrating von Aa2 unterstreicht die hohe Bonität und Finanzkraft der Bank zusätzlich.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt zehn Jahre, die Rendite auf Verfall liegt bei 1.3525 Prozent. Die Anleihe wird ab dem 9. April 2026 an der SIX kotiert (ISIN: CH1515238538) und im Sekundärmarkt gehandelt.

Wichtige Termine

Freitag, 17. April 2026, 34. ordentliche Generalversammlung

Mittwoch, 19. August 2026, Veröffentlichung Halbjahresergebnis 2026

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'523 Mitarbeitenden ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland präsent. Per 31. Dezember 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 125.9 Mia..

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