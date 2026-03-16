TORONTO, Ontario - 16. März 2026 - Blue Moon Metals Inc. ("Blue Moon" oder das "Unternehmen") (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) (- https://www.commodity-tv.com/play/blue-moon-metals-construction-of-two-poly-metallic-mines-in-norway-and-the-us/ -) freut sich bekannt zu geben, dass man den Erwerb der Apex-Mine (das "Grundstück") von Teck American Incorporated, einer Tochtergesellschaft von Teck Resources Limited ("Teck"), abgeschlossen hat (die "Transaktion"). Teck wurden 7.031.959 Stammaktien von Blue Moon zugeteilt, was 8,0 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Blue Moon auf unverwässerter Basis entspricht. Blue Moon hat die Genehmigung der TSX-V für die Transaktion erhalten.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion möchte Blue Moon auf Folgendes hinweisen:

- Die Transaktion erfolgt zu marktüblichen Bedingungen zwischen Teck und dem Unternehmen, und es werden keine Vermittlergebühren für die Transaktion gezahlt.

- Die Apex-Mine besteht aus 24 patentierten Claims (anstatt der in der Pressemitteilung vom 27. Februar 2026 angegebenen 26) und 9 nicht patentierten Claims.

- Im Rahmen der Transaktion gewährt Blue Moon Teck eine Netto-Schmelzabgabe in Höhe von 0,5 % auf das Grundstück.

- Im Rahmen der Transaktion hat Blue Moon eine Investorenvereinbarung zugunsten von Teck geschlossen, die unter anderem Beteiligungsrechte, Aufstockungsrechte und Informationsrechte umfasst.

- Im Rahmen der Transaktion übernimmt Blue Moon eine NSR-Lizenzgebühr von 3,0 % für die Konzessionen der Apex-Mine.

- Für die Zinkabnahme, die Teck während der gesamten Lebensdauer der Mine von der Blue Moon Mine erhält, entsprechen die Zinkzahlungsbeträge und Verarbeitungsgebühren den geltenden Branchenbenchmarks.

- Die in der Pressemitteilung vom 27. Februar 2026 bekannt gegebene Vermarktungsvereinbarung wurde durch eine Abnahmevereinbarung ersetzt, wonach Teck dem Unternehmen den Marktwert der Produkte abzüglich eines festen Prozentsatzes zahlt, wobei dieser Marktwert jährlich neu bewertet wird.

Qualifizierte Personen

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Frau Boi Linh Doig, P.Eng., einer Führungskraft von Blue Moon und einer nicht unabhängigen qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt fünf polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten und das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten. Alle fünf Projekte befinden sich in günstiger Lage und verfügen über eine bestehende lokale Infrastruktur, einschließlich Straßen, Stromversorgung und historischer Infrastruktur. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU für Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, und Germanium und Gallium sind ebenfalls auf der USGS-Liste der kritischen Metalle aufgeführt. Zu den Hauptaktionären zählen Fonds, die von Oaktree Capital Management, Hartree Partners LP, Teck Resources, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial verwaltet werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter (www.bluemoonmetals.com).

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Direktor

Telefon: (416) 230 3440

E-Mail: mailto:christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Informationen sein, und solche Informationen sind mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden. Zukunftsgerichtete Informationen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "voraussehen", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "könnte", "wird", "prognostizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anstreben", "beabsichtigen", "könnte", "sollte", "glauben" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen oder dass sich die aktuellen Ziele, Strategien und Absichten des Unternehmens ändern. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Unfähigkeit von Blue Moon, die Transaktion abzuschließen und zu integrieren; Risiken im Zusammenhang mit der Integration des Betriebs der Springer-Mine und -Mühle; Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbaubetrieb in Nevada; regulatorische Risiken und Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen auf Landes- und Bundesebene, einschließlich in Bezug auf die Erschließung der Blue-Moon-Mine; sowie die Fähigkeit des Managements, die hierin genannten Faktoren und Risiken zu antizipieren und zu bewältigen. Eine umfassende Erörterung weiterer Risiken, die Blue Moon betreffen, findet sich auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Managements von Blue Moon. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements wider, basieren auf den dem Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und können sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ändern. Dementsprechend warnt das Unternehmen die Anleger, bei der Bewertung von Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, Vorsicht walten zu lassen, und weist darauf hin, dass es unangemessen wäre, sich auf solche Aussagen als Grundlage für die Begründung von Rechtsansprüchen hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse oder Pläne des Unternehmens zu verlassen.

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