Der eskalierende Nahostkonflikt könnte für Bewegung im globalen Rückversicherungsmarkt sorgen - und damit auch für die Aktie von Munich Re. Eine neue Analyse der Ratingagentur AM Best deutet darauf hin, dass Rückversicherer ihre Risikomodelle und Preise neu bewerten müssen, sollte die geopolitische Lage weiter eskalieren.Laut AM Best könnten die kommenden Vertragsverlängerungen zu einem Wendepunkt für den Rückversicherungssektor werden - vor allem in den betroffenen regionalen Märkten. Sollte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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