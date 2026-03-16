Nach den jüngsten Verlusten können die Anleger in New York am Montag auf wieder steigende Aktienkurse hoffen. Dass es am Wochenende mehreren Tankern gelungen war, die Straße von Hormus zu passieren, schürt Experten zufolge Hoffnungen auf eine baldige Wiederöffnung dieser wichtigen Route für Öltransporte Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn notiert der US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,7 Prozent höher auf 46.905 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 steigt 1,1 Prozent auf 24.640 Punkte.Alle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär