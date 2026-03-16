Der intelligentere, adaptivere Assistent optimiert die personalisierte, dialogorientierte Finanzberatung auf Basis vertrauenswürdiger Daten

Experian hat heute die nächste Evolutionsstufe seines Experian Virtual Assistant, EVA, vorgestellt und damit einen bedeutenden Fortschritt in seiner Consumer-First-KI-Strategie erzielt, die personalisierte, dialogorientierte Finanzberatung jetzt für Millionen von Verbrauchern möglich macht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260316683679/de/

Experian today unveiled the next evolution of the Experian Virtual Assistant, EVA.

"Diese nächste EVA-Generation spiegelt die Ausrichtung unserer Consumer-KI-Strategie wider", so Debbie Hsu, Executive Vice President of Product bei Experian Consumer Services. "Wir verbinden dialogorientierte KI, Personalisierung und unsere vertrauenswürdige Datenbasis, um intuitive, relevante und umsetzbare Empfehlungen zu geben. Unser Schwerpunkt liegt dabei darauf, Verbrauchern dabei zu helfen, auf einfache und selbstbestimmte Weise klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen."

Der verbesserte EVA wurde entwickelt, um intelligente Finanzberatung durch ein adaptiveres Erlebnis zu skalieren. Er geht über Kreditinformationen hinaus und bietet Ausgabenanalysen nahezu in Echtzeit, individuelle Empfehlungen und relevante Finanzangebote auf Basis der verfügbaren Kontodaten. Mit Hilfe der firmeneigenen Daten von Experian, von Verbrauchern freigegebenen Informationen und fortschrittlichen KI-Fähigkeiten kann der EVA mehr als 85 Millionen Mitgliedern intelligente finanzielle Unterstützung bieten.

Diese Entwicklung spiegelt das weitreichende Engagement von Experian wider, adaptive KI in die gesamte Customer Journey einzubetten und die Art und Weise zu verändern, wie Menschen ihre Finanzdaten nutzen.

Ein Finanz-Copilot für alltägliche Entscheidungen*

Seit seiner Einführung hat der EVA den Verbrauchern dank sicherer Echtzeit-Kommunikation geholfen, einen besseren Überblick über ihre Kredite zu erhalten. Durch diese neueste Weiterentwicklung erhalten Mitglieder anhand von Einblicken aus verbundenen Finanzkonten einen Überblick darüber, wie sich ihre täglichen Ausgaben auf ihre finanzielle Gesamtsituation auswirken.

Sie können Ausgabentrends im Laufe der Zeit verfolgen, die Top-Kategorien und die größten Transaktionen identifizieren und Möglichkeiten zur Reduzierung unnötiger Ausgaben erkennen. Außerdem können Mitglieder über den Experian Marketplace in einem nahtlosen, schrittweisen Prozess personalisierte Kreditkartenangebote von Drittanbietern prüfen.

Durch die Übersetzung komplexer Finanzdaten in klare, praktische nächste Schritte dient der EVA als intelligenter Finanz-Copilot und hilft Verbrauchern dabei, aus Erkenntnissen zuversichtlich Taten folgen zu lassen.

Anstatt beispielsweise nur einen FICO Scorei anzuzeigen, kann der EVA die mit dem Konto verknüpften Konten eines Mitglieds analysieren und aktuelle Ausgabengewohnheiten aufzeigen, etwa einen Anstieg der Ausgaben für Restaurantbesuche oder Abonnements im Vergleich zu den Vormonaten. Der Assistent kann die Top-Ausgabenkategorien ermitteln, größere Transaktionen kennzeichnen und den Mitgliedern helfen, anstehende Rechnungen und Abonnements zu verwalten, indem er voraussichtliche Fälligkeitstermine, geschätzte Beträge und die monatlich wiederkehrenden Ausgaben anzeigt.

Einfach ausgedrückt: Der EVA hilft Mitgliedern, nahezu in Echtzeit klar zu erkennen, wohin ihr Geld fließt, und zu verstehen, wie sich ihre täglichen Ausgaben in ihr finanzielles Gesamtbild einfügen und all das im Rahmen einer nahtlosen, dialogorientierten Benutzererfahrung.

Intelligent, adaptiv und auf vertrauenswürdigen Daten basierend

Interaktionen mit dem EVA erfolgen in Echtzeit, basierend auf dem Engagement jedes einzelnen Nutzers. Der Assistent bietet individuelle Erklärungen, liefert relevante Erkenntnisse und priorisiert Empfehlungen, die auf die persönlichen Kredit- und Finanzziele des Nutzers abgestimmt sind. Experian entwickelt und überwacht seine KI-Systeme anhand bewährter Rahmenwerke für Governance, Tests und Überwachung, um Fairness, Transparenz und Verbraucherschutz zu gewährleisten.

Auf Basis der Kreditexpertise von Experian, der Daten des Unternehmens sowie der von den Verbrauchern freigegebenen Finanzinformationen bietet der EVA eine personalisierte Beratung, die unter Berücksichtigung von Datenschutz und Sicherheit entwickelt wurde. So unterstützt das Tool Verbraucher dabei, wichtige finanzielle Entscheidungen mit größerer Klarheit und Zuversicht zu treffen.

Ganz gleich, ob jemand erstmals Kredite aufnimmt, seine monatlichen Ausgaben verwaltet oder neue finanzielle Möglichkeiten auslotet: Der EVA schafft Klarheit in einer komplexen Materie und hilft dabei, konkrete Schritte zu unternehmen.

"Indem wir fortschrittliche KI mit einem verbraucherorientierten Design und einer zuverlässigen Datenbasis kombinieren, erweitern wir den Zugang zu personalisierten Finanztools und schaffen mehr Möglichkeiten für finanzielle Inklusion", fügte Hsu hinzu.

Consumer-First-KI in Aktion

Dieser Meilenstein baut auf der übergeordneten Strategie von Experian zur Integration intelligenter, vertrauenswürdiger KI in das gesamte Verbraucher-Ökosystem auf. Durch Weiterentwicklungen der adaptiven Finanzberatung des EVA und die Einführung der in die ChatGPT-Plattform integrierten Experian Insurance Marketplace-App kann Experian Verbraucher auch weiterhin überall dort erreichen, wo sie sich gerade befinden, und ihnen personalisierte Einblicke sowie relevante Finanzangebote im Rahmen dialogorientierter Erlebnisse bereitstellen.

Zusammengenommen verdeutlichen diese Innovationen die langfristige Vision von Experian, proprietäre Daten, fortschrittliche KI und das Vertrauen eines Big Financial Friend (BFF) zu vereinen, um eine intuitivere Entscheidungsfindung in finanziellen Angelegenheiten in den für Verbraucher entscheidenden Momenten zu ermöglichen.

Der EVA ist für Experian-Mitglieder über die Experian-App und die Experian-Website verfügbar. Um mehr zu erfahren oder sich anzumelden, besuchen Sie bitte www.experian.com.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Chancen für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt eröffnet. Wir helfen dabei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, die Gesundheitsversorgung zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen stets mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analytik und Software. Darüber hinaus unterstützen wir Millionen von Menschen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Als Unternehmen des FTSE 100 Index, das an der Londoner Börse (EXPN) notiert ist, beschäftigen wir ein Team von 25.200 Mitarbeitern in 33 Ländern. Unser Firmensitz befindet sich in Dublin, Irland. Erfahren Sie mehr unter experianplc.com.

*Der EVA stellt lediglich allgemeine Informationen und lehrreiche Einblicke bereit. Er ist kein Finanzberater und erteilt keine individuellen Anlage- oder Rechts-, Steuer- oder Buchhaltungsratschläge; er begründet auch keine Berater-Kunden- oder Treuhandbeziehung. Alle dargestellten Finanzangebote stammen von externen Kreditgebern und unterliegen deren Zulassungs- und Genehmigungsverfahren. Für eine individuelle Beratung sollten Nutzer sich an einen qualifizierten, zugelassenen Experten wenden. Die KI-Tools von Experian arbeiten unter internen Governance-, Test- und Datenschutzkontrollen, um Genauigkeit, Fairness und Verbraucherschutz zu gewährleisten.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

ChatGPT ist eine Marke von OpenAI. Die Experian Insurance Marketplace-App wird von Experian entwickelt und betrieben und steht weder in Verbindung mit OpenAI noch wird sie von OpenAI unterstützt.

____________________ i Kreditwürdigkeit berechnet auf Basis des FICO Score 8-Modells. Ihr Kreditgeber oder Versicherer nutzt möglicherweise einen anderen FICO Score als den FICO Score 8 oder eine ganz andere Art von Bonitätsbewertung. Erfahren Sie mehr.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260316683679/de/

Contacts:

Michael Troncale

Experian Public Relations

+1 714 830 5462

michael.troncale@experian.com

Sandra Bernardo

Experian Public Relations

+1 949 529 7550

sandra.bernardo@experian.com