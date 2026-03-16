Am 03. März wurde eine bedeutende Entwicklung bekannt: Der Gründer, Vorsitzende und CEO von NAT hat 200.000 Aktien zu einem Preis von jeweils 5,7016 US-Dollar erworben. Durch diesen Kauf ist sein Gesamtbestand auf 5.500.000 Aktien angestiegen. Auch sein Sohn, Alexander Hansson, der als stellvertretender Vorsitzender von NAT fungiert, hat im gleichen Zeitraum 200.000 Aktien zu einem Preis von jeweils 5,6959 US-Dollar gekauft, wodurch sich sein Bestand ...

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