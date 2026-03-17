Ob die Wirtschaft in Zukunft wächst, hängt stark von der Verfügbarkeit CO2-freier Grundlastenergie ab. Der hohe Energiebedarf der Technologiekonzerne wegen KI-Innovationen hat für ein Comeback der Kernkraft gesorgt. Die Gründe gehen weit über bisherige ökologische Visionen hinaus. Wie Untersuchungen von McKinsey und PwC zeigen, wächst die KI-Branche bis 2030 jährlich um 15 bis 20 %. Um nicht ins Hintertreffen zu geraten, investieren Konzerne wie Meta und Intel Milliardenbeträge in eine völlig neue KI-Infrastruktur. Meta treibt durch Partnerschaften mit Akteuren wie Oklo und TerraPower den Aufbau eines 6,6 GW starken Nuklear-Campus voran, um seine KI-Supercluster klimaneutral zu betreiben. Intel fokussiert sich darauf, die Energieeffizienz direkt auf Chipebene zu optimieren, da die Leistungsaufnahme moderner Racks auf bis zu 120 kW gestiegen ist. Um den Hunger nach atomaren Brennstoffen zu stillen, treibt Standard Uranium mit seinem ambitionierten Winterbohrprogramm die Suche nach den sicheren Vorkommen von morgen voran. Für Investoren bietet der aktuelle Trend Chancen - wir zeigen, wo es den größten Hebel gibt.

Den vollständigen Artikel lesen ...