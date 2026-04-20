Geopolitische Spannungen, fragile Lieferketten und steigende Energiepreise setzen die Welt unter Druck. Staaten und Industrien sichern sich zunehmend den Zugang zu Energie und kritischen Rohstoffen, von Uran über Kupfer bis hin zu Seltenen Erden. Der Wettlauf um Versorgungssicherheit hat längst begonnen. Während Abhängigkeiten reduziert werden sollen, rücken Produzenten und Explorationsunternehmen in den Fokus der Märkte. Sie liefern die Basis für Energiewende, KI-Boom und industrielle Transformation. Genau hier entstehen jetzt die größten Chancen sowie potenzielle Gewinner eines neuen Rohstoffzyklus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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