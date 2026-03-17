EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält neue Aufträge über 137 MW für Repowering-Projekte auf Fehmarn



17.03.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 17. März 2026. Die Nordex Group hat zwei neue Aufträge für Repowering-Projekte auf der Ostseeinsel Fehmarn erhalten. Für die beiden Windparks Fehmarn-Mitte I und Fehmarn-Mitte II wird Nordex 24 Windenergieanlagen des Typs N163/5.X liefern und errichten. Die Gesamtleistung der Aufträge der Fehmarn-Mitte GmbH beträgt 136,8 MW. Zusätzlich umfassen die Verträge einen Premium Service über 20 Jahre, der eine langfristig hohe technische Verfügbarkeit der Anlagen sicherstellen soll. Die Errichtung der Turbinen ist für den Sommer 2027 vorgesehen. Die Inbetriebnahme aller Anlagen in den Windparks soll im Herbst 2027 abgeschlossen sein. Die Windparks Fehmarn-Mitte I und II zählen zu den etablierten Onshore-Windenergie-Standorten der Region und werden über die Jahre immer wieder schrittweise modernisiert: Die modernen, leistungsstarken Nordex-Anlagen mit 5,7 MW Leistung ersetzen künftig alte Turbinen. Das Ziel besteht darin, mit einer geringeren Anzahl von Windkraftanlagen mehr Strom zu erzeugen und dabei die Abstands- und Umweltvorschriften einzuhalten. Die Windparks Fehmarn-Mitte I und II werden hierzu regelmäßig als Referenzprojekt für Repowering-Maßnahmen auf der Insel genutzt. "Die Aufträge unterstreichen, wie leistungsfähig moderne Onshore-Technologie heute ist: Unsere Turbinen erwirtschaften künftig am Standort deutlich höhere Erträge und machen für unseren Neukunden Repowering zu einem wirtschaftlich wie ökologisch überzeugenden Modell", sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Nordex. Sie schafft eine starke Grundlage für eine vertrauensvolle und enge Partnerschaft auch für weitere zukünftige Projekte", sagen Karl Detlef, Geschäftsführer und Julian Hertz-Kleptow, Projektmanager der Muttergesellschaft Osterhof Detlef Regenerative Energien GmbH & Co. KG. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com



17.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News