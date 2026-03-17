Der DAX dürfte am Dienstag zunächst stabil starten - der Ölpreis zieht zwar wieder an, doch viele Anleger halten sich weiter zurück. Im Fokus bleibt der Iran-Konflikt und die Frage, wie lange die Lage rund um die Straße von Hormus angespannt bleibt. Zusätzlich richtet sich der Blick auf die Notenbanken: Fed am Mittwoch, EZB am Donnerstag - gesucht werden Signale zur weiteren Zinsrichtung. Im Blick: Commerzbank, Fraport, Hensoldt, Kion, Nordex, Sartorius und Springer Nature.Den vollständigen Artikel lesen ...
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