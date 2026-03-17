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EQS Group erweitert Compliance COCKPIT um Analytics-Modul für mehr Transparenz über Risiken und Programmleistung



17.03.2026 / 09:00 CET/CEST

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EQS Insights vernetzt Daten über das gesamte Compliance-Programm hinweg und schafft prüfungssichere Transparenz zu Risiken, Trends und Ergebnissen München - 17. März 2026 EQS Group, ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter für Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations, hat heute EQS Insights vorgestellt, ein neues Analyse- und Reporting-Modul im EQS Compliance COCKPIT. Insights unterstützt Compliance-Verantwortliche dabei, die Effektivität ihres Compliance-Programms zu steigern und ein detailliertes Bild ihres Risikoprofils zu gewinnen. Das Modul aggregiert Daten aus dem gesamten Compliance COCKPIT und bereitet sie in klaren, standardisierten Visualisierungen auf. So erhalten Unternehmen eine programmweite Sicht auf Compliance-Risiken, Trends und Ergebnisse. Dies ermöglicht fundiertere Entscheidungen und hilft Compliance-Teams, ihre Wirksamkeit gegenüber Management und Aufsichtsbehörden nachzuweisen - ohne auf spezielle Analytics-Kenntnisse oder zusätzliche Tools angewiesen zu sein. Viele Organisationen nehmen an, dass ihre Compliance-Daten jederzeit verfügbar sind. In der Praxis sind diese Daten jedoch häufig über verschiedene Systeme, Tabellen und Berichte verteilt und nicht miteinander verknüpft. Das erschwert es, Muster zu erkennen, Risiken zu bewerten oder die tatsächliche Wirksamkeit eines Compliance-Programms nachzuweisen. Gleichzeitig steigen regulatorische Anforderungen: Vorstände und Aufsichtsgremien verlangen zunehmend kontinuierliche Transparenz. Compliance-Teams stehen unter wachsendem Druck, mehr als isolierte Kennzahlen bereitzustellen und gleichzeitig den Aufwand für manuelle Berichterstattung zu verringern. "Wir sehen einen klaren Wandel in der Compliance von 'Output' zu 'Outcome'", sagt Anka Lappoehn, Chief Product Officer der EQS Group. "Interne und externe Stakeholder erwarten belastbare Beweise für die Wirksamkeit von Compliance-Maßnahmen - nicht nur den Nachweis, dass Aktivitäten durchgeführt wurden. Dies erfordert datengetriebene und langfristig prüfbare Programme. Mit EQS Insights brechen Unternehmen Datensilos über zentrale Compliance-Bereiche hinweg auf und ersetzen fragmentierte Kennzahlen durch eine konsistente, programmweite Sicht. Das ermöglicht es Compliance-Teams, ihre Performance an einem Ort zu analysieren, überwachen und belegen." Mit EQS Insights können Compliance-Verantwortliche: Den Zustand ihres Compliance-Programms auf einen Blick erkennen: Vorkonfigurierte und anpassbare Dashboards ermöglichen es, Volumina, Trends und zentrale Kennzahlen programmweit zu überwachen, anstatt isolierte Einzelberichte auszuwerten.

Vorkonfigurierte und anpassbare Dashboards ermöglichen es, Volumina, Trends und zentrale Kennzahlen programmweit zu überwachen, anstatt isolierte Einzelberichte auszuwerten. Muster und potenzielle Risiken früher identifizieren: Visualisierungen machen Trends und operative Signale sichtbar und helfen dabei, wiederkehrende Themen über Regionen, Geschäftsbereiche oder Risikokategorien hinweg zu erkennen, die auf Einzelfallebene oft verborgen bleiben.

Visualisierungen machen Trends und operative Signale sichtbar und helfen dabei, wiederkehrende Themen über Regionen, Geschäftsbereiche oder Risikokategorien hinweg zu erkennen, die auf Einzelfallebene oft verborgen bleiben. Relevante Segmente bei Bedarf detailliert analysieren: Filter- und Analysefunktionen ermöglichen es, gezielt nach Regionen, Organisationseinheiten, Risikokategorien oder Zeiträumen zu differenzieren.

Filter- und Analysefunktionen ermöglichen es, gezielt nach Regionen, Organisationseinheiten, Risikokategorien oder Zeiträumen zu differenzieren. Die Einhaltung regulatorischer Erwartungen überwachen: Kennzahlen zu Reaktionszeiten, Bearbeitungskonsistenz und Nachverfolgung unterstützen Audits, behördliche Prüfungen und die interne Aufsicht - bei gleichzeitig sicherem, rollenbasiertem Zugriff.

Kennzahlen zu Reaktionszeiten, Bearbeitungskonsistenz und Nachverfolgung unterstützen Audits, behördliche Prüfungen und die interne Aufsicht - bei gleichzeitig sicherem, rollenbasiertem Zugriff. Berichte für Vorstand und Audits schneller und sicherer erstellen: Exportfunktionen ermöglichen die Erstellung standardisierter, prüfungssicherer Berichte für Vorstände, Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden direkt aus der Plattform. Weitere Informationen unter: https://www.eqs.com/de/platform-compliance-ethics/insights/ Pressekontakt

Christina Jahn Tel.: +49 89 444430133 E-Mail: christina.jahn@eqs.com Über die EQS Group Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations. Weltweit nutzen mehr als 14.000 Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten. Die Lösungen der EQS Group sind in einer Cloud-basierten Plattform gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, das Risikomanagement von Drittparteien, die Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie DSGVO und EU AI Act, sowie für effizientes ESG-Management und regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute beschäftigt der Konzern weltweit rund 600 Mitarbeitende. https://www.eqs.com/de



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