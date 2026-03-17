Mutares meldet Rekordumsatz

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Die Beteiligungsgesellschaft liefert eine Steigerung der vorläufigen Ergebnisse des vergangenen Jahres, muss jedoch die Überschreitung vereinbarter Anleihebedingungen einräumen.



Der SDAX-Konzern Mutares veröffentlichte zum gestrigen Wochenstart die vorläufigen Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres. Sowohl der Konzernumsatz als auch das operative Ergebnis (EBITDA) konnten deutlich gesteigert werden unter anderem aufgrund von erfolgreichen Übernahmen und Verkäufen von Beteiligungen. Während sich die Umsatzerlöse von rund 5,3 Milliarden Euro im Vorjahr auf ca. 6,5 Milliarden Euro im Jahr 2025 erhöhten, wurde ein EBITDA von ca. 733,5 Millionen Euro (Vorjahr: 117,1 Millionen Euro) erzielt. Die positive Stimmung wurde jedoch durch die Nichteinhaltung einer in den Anleihebedingungen definierten Finanzkennzahl (Verhältnis Konzern-Nettoverschuldung zu Konzern-Eigenkapital) gedämpft. Diese sei laut Mutares auf Leasingverbindlichkeiten, Bewertungseffekte und auf eine geringere Anzahl an erfolgreichen Transaktionen zurückzuführen. Seit Anfang März hat die im SDAX notierte Mutares-Aktie nach rund 7 Prozent an Wert verloren. Nach einem Anstieg um etwa 2 Prozent am Montag auf bis zu rund 29 Euro drehte der Kurs im weiteren Verlauf erneut ins Minus und gab im heutigen Tagesverlauf bis zum Mittag um etwa 3 Prozent nach.









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Quelle: HSBC









