EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

thyssenkrupp nucera unterzeichnet Vertrag für FEED-Studie für 260-MW-Wasserstoffprojekt in Indien



17.03.2026 / 13:53 CET/CEST

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thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ("thyssenkrupp nucera") wurde vom indischen Unternehmen Juno Joule Green Energy Private Ltd. mit der Durchführung einer FEED-Studie (Front-End-Engineering und Design) für eine Wasserelektrolyseanlage mit einer Kapazität von 260 Megawatt beauftragt.

Der Auftraggeber plant in Indien die Herstellung von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak, wobei das Ammoniak in erster Linie für den Export nach Europa bestimmt ist.

thyssenkrupp nucera wird das Projekt gemeinsam mit Juno Joule weiterentwickeln und auf die Unterzeichnung eines EPF-Vertrags (Engineering, Procurement, Fabrication) hinarbeiten. Die Realisierung des Projekts steht unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung (FID), die im Geschäftsjahr 2026/27 getroffen werden könnte.



Mitteilende Person: Dr. Hendrik Finger, Head of Investor Relations, thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA



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