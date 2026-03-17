DJ PTA-News: Südzucker AG: Südzucker stockt bestehende Unternehmensanleihe 2025/32 erfolgreich um 75 Millionen Euro auf

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Südzucker AG: Südzucker stockt bestehende Unternehmensanleihe 2025/32 erfolgreich um 75 Millionen Euro auf

Mannheim (pta000/17.03.2026/13:56 UTC+1)

- NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN -

Die Südzucker AG hat erfolgreich eine Aufstockung der bestehenden Unternehmensanleihe 2025/32 platziert. Die Emission erfolgte über die 100-prozentige niederländische Tochter Südzucker International Finance B.V., garantiert durch die Südzucker AG. Die Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2032 wird unter der ISIN XS2970728205 geführt.

Eckdaten der Transaktion:

• Zusätzliches Volumen: 75 Millionen Euro • Gesamtvolumen nach Aufstockung: 575 Millionen Euro • Kupon: 4,125 % p.a. • Fälligkeit: 29. Januar 2032 • ISIN: XS3321013313

Die neuen Teilschuldverschreibungen sind mit der ursprünglichen Tranche identisch und werden unmittelbar nach der technischen Abwicklung mit der bestehenden Anleihe verschmolzen. Der Erlös aus der Neuemission soll für allgemeine Unternehmenszwecke, unter anderem zur Refinanzierung der nächsten fälligen Verbindlichkeiten verwendet werden.

Die Aufstockung wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Das hohe Interesse spiegelt das Vertrauen des Marktes in die langfristige Finanzstrategie der Südzucker AG wider. Die neuen Teilschuldverschreibungen werden am regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt.

Die Aufstockung wurde von der BNP PARIBAS als Sole Bookrunner begleitet.

Weitere Details zur Anleihe stehen hier zur Verfügung.

Südzucker AG Maximilianstraße 10 68165 Mannheim

Investor Relations: Andreas Rothe Tel.: +49 621 421-240 investor.relations@suedzucker.de

Wirtschaftspresse: Dr. Wolfgang Kraus Tel.: +49 621 421-205 public.relations@suedzucker.de

Über die Südzucker-Gruppe Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.

Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 21 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer für Molkereien und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.

Mit rund 19.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2024/25 einen Umsatz von rund 9,7 Milliarden Euro.

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Aussender: Südzucker AG Maximilianstraße 10 68165 Mannheim Deutschland Ansprechpartner: Andreas Rothe Tel.: +49 621 - 421-240 E-Mail: investor.relations@suedzucker.de Website: www.suedzuckergroup.com ISIN(s): DE0007297004 (Aktie) XS2550868801 (Anleihe) XS2970728205 (Anleihe) XS3071332293 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX (Regulierter Markt); Freiverkehr in Hannover

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773752160072 ]

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March 17, 2026 08:56 ET (12:56 GMT)