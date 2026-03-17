Nach einer längeren Durststrecke beginnt für die Aktie von Hexagon Composites offenbar eine neue Erfolgsgeschichte. Noch vor einem Monat schienen die Hoffnungen auf einen nachhaltigen Kursanstieg eher verhalten - der empfohlene Einstieg am 10. Februar brachte zunächst keine Gewinne. Auch der Express-Service-Bericht vom 8. März mit dem Titel "Comeback nach dem Crash" spiegelte die Zurückhaltung wider: Der Trading-Tipp erwies sich bis dahin als wenig ...

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