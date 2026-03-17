Nach einer langen Durststrecke schickt das Management von Sartorius die Anleger am Dienstag auf Erholungskurs. Mit dem lang erwarteten Kapitalmarkttag liefert der Laborzulieferer neue Mittelfristziele bis zum Jahr 2030. Die Börse reagiert mit einem Kursfeuerwerk von rund 8 % und hievt die Aktie an die Spitze des MDax.Strategie-Update sorgt für KauflauneDas neue Management unter Vorstandschef Michael Grosse hat den Kapitalmarkttag genutzt, um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de